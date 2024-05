Último dia para assistir na Netflix ao filme que arrecadou 4 bilhões de reais no cinema e foi visto por 150 milhões de pessoas

As circunstâncias, os valores e o próprio cinema mudam, mas o desejo de enfrentar medos, superar desafios e fazer com que nossos detratores repensem suas calúnias são elementos essenciais, invariáveis, que servem como lembretes constantes de que sempre há batalhas a serem travadas, territórios a serem conquistados e competições a serem vencidas.

Filmes como “Velozes e Furiosos 9” continuam a despertar sentimentos diversos, como um entusiasmo quase infantil do público e uma indiferença da crítica, porque desafiam expectativas. Justin Lin, diretor deste filme e de outras quatro produções da franquia, realiza um trabalho detalhado, onde personagens envoltos em carros fazem mais do que participar de perseguições improváveis, geralmente resultando em alguém se dando mal. O roteiro, escrito por Lin, Alfredo Botello e Daniel Casey, é amplo, abordando dramas familiares, dilemas morais e um humor excêntrico.

Em 1989, Toretto busca um título para alavancar sua carreira. Ele acredita que a temporada está ganha, mas o destino não está ao seu lado. Há óleo na pista, o carro 23 ameaça ultrapassá-lo e Kenny Linder, um velho rival, está de volta. Embora tudo indique uma derrota iminente, o fracasso chega de forma inesperada. Quando o carro de Toretto atinge a cerca de proteção e explode, o diretor revela que Jakob, o irmão mais novo dos Toretto, foi o responsável pelo acidente, ao lidar com o motor.

Finn Cole interpreta o jovem Toretto, papel que será assumido posteriormente por John Cena. Trinta anos se passam até que os irmãos se reencontrem, em circunstâncias pouco amigáveis. Nesse meio tempo, Lin mostra o cotidiano feliz, mas tedioso, do protagonista e sua esposa Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez, até que o passado os alcança.

Vin Diesel se encaixa bem em papéis assim, e “Velozes e Furiosos” tornou-se sinônimo de sua figura imponente. No terceiro ato, um confronto com Cipher, a vilã caricata interpretada por Charlize Theron, torna o filme um tanto monótono. No entanto, o reencontro dos irmãos no final redime alguns dos deslizes da trama, que não é tão acelerada quanto se imagina.

Filme: Velozes e Furiosos 9

Direção: Justin Lin

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Policial/Suspense

Nota: 8/10