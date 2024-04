Divertido e romântico, filme com Jennifer Lopez, na Netflix, vai alegrar seu fim de semana

A comédia romântica “Plano B” é um daqueles filmes que a crítica adora odiar, mas que o público simplesmente AMA. Mesmo com uma avaliação modesta de 5,3 no IMDb e apenas uma estrela no “Roger Ebert”, reconhecido site de críticas de cinema, o filme dirigido por Alan Poul e escrito por Kate Angelo tem todos os ingredientes clássicos que tornam os romances clichês irresistíveis.

Jennifer Lopez interpreta Zoe, uma empresária bem-sucedida no ramo de pet shops. Após seu pai abandonar sua mãe durante uma batalha contra o câncer, Zoe desenvolve uma visão cética em relação aos homens e decide não depender de um relacionamento para alcançar seus sonhos. Determinada a se tornar mãe, ela decide seguir em frente com a inseminação artificial. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando ela conhece Stan (Alex O’Laoughlin), um fazendeiro e produtor artesanal de queijos de cabra, que está em uma jornada própria para mudar de vida.

A história de Zoe e Stan é um exemplo claro de como o destino muitas vezes nos surpreende quando menos esperamos. Apesar de Zoe estar focada em sua decisão de ter um filho sozinha, ela acaba encontrando o homem que pode mudar tudo. Stan, por sua vez, é cativado pela determinação e positividade de Zoe, o que o leva a perseguir um encontro com ela, mesmo que de uma forma um tanto inusitada.

Os encontros entre Zoe e Stan são repletos de momentos engraçados e desajeitados, mas é essa autenticidade que os aproxima ainda mais. À medida que o romance floresce, Zoe se vê enfrentando o desafio de revelar sua gravidez e a inseminação artificial a Stan, enquanto lida com todas as incertezas e medos que acompanham uma grande mudança em sua vida.

“Plano B”, disponível na Netflix, é o tipo de filme que pode te fazer se sentir culpado por gostar tanto. Afinal, não é nenhum deleite intelectual. No entanto, oferece entretenimento puro, com uma atuação cativante e divertida de Jennifer Lopez. Se você está em busca de uma comédia romântica leve e encantadora, este filme certamente vai alegrar seu dia.

Ao assistir “Plano B”, é possível encontrar um refúgio na simplicidade e na química entre os personagens. Apesar das críticas negativas que o filme recebeu, ele consegue proporcionar momentos de diversão genuína e escapismo, algo que muitos espectadores buscam em uma boa comédia romântica.

A dinâmica entre Zoe e Stan é o coração do filme. Seus encontros desajeitados e momentos de sincronia criam uma narrativa envolvente que mantém o espectador torcendo pelo seu relacionamento.

“Plano B” pode não ser o filme mais aclamado pela crítica, mas certamente tem seu lugar no coração de muitos espectadores. É uma história sobre amor, família e a jornada imprevisível da vida, embalada em uma comédia romântica envolvente e charmosa.

Filme: Plano B

Direção: Alan Poul

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10