Filme inspirador que vai renovar sua fé e encher seu coração de esperança acaba de chegar na Netflix

Filme de Andrés Garrigó, “Coração de Pai” tem a premissa de investigar quem foi José, figura histórica que criou e protegeu Jesus durante sua infância. Descendente do rei David, segundo rei da primeira Israel, apesar da realeza, a Bíblia relata como se ele fosse um homem humilde e trabalhador. Justo o suficiente para aceitar Maria, uma jovem grávida, casar-se com ela e cuidar de seu filho como se fosse dele. As passagens bíblicas relatam que José foi visitado por um anjo que lhe disse que o menino seria filho do Espírito Santo.

O quanto dos pouquíssimos relatos sobre José que há na Bíblia e que são verdade é impossível dizer. No documentário de Garrigó ele não procura ouvir historiadores e cientistas para investigar a existência e a história de vida deste homem que pode ou não ter existido, sido ou não um carpinteiro, dentre outras questões nunca completamente esclarecidas.

O posicionamento de Garrigó é sempre místico, religioso. Ele não quer saber as verdades por trás dos mitos, mas mais lendas por trás dos mitos. Ele conversa com padres, religiosos, artistas que esculpiram a imagem de José, pessoas que se disseram salvas pelo santo católico, mas nunca com estudiosos cientificamente embasados.

No fim, o que Garrigó quer descobrir é como a mitologia em torno da figura patriarcal ajudou a transformar vidas de fieis. Até porque as visões marianas parecem proporcionalmente tão mais amplas e difundidas, que quem não frequenta a igreja católica, muitas vezes, se esquece de quem foi José.

Então, o cineasta e documentarista não refaz os passos do homem de carne e osso que se casou com a jovem Maria, de uns 14 anos, que engravidou misteriosamente. Não procura saber onde ele cresceu, como foi sua relação com seu pai que o teria ensinado a ser um artesão. Nem mesmo como ele morreu, ao 111 anos como descreve a Bíblia, ou como viveu antes disso.

Quando Jesus é crucificado, aos 33 anos, José não estava lá. A Bíblia não diz se ele já havia morrido, mas pela relevância dele no início da vida de Cristo, provavelmente sim. Quantos anos Jesus tinha quando ele morreu? Essas não são preocupações do filme de Garrigó, que não pretende descobrir quem era o homem, mas apenas quem é o santo. Aliás, o que o santo representa para seus fieis.

O filme parece uma propaganda religiosa ao invés de uma investigação séria. É compreensível que muitos se deixam levar pelas emoções ao abordar temas religiosos e foi isso que aconteceu com Garrigó. Ele viaja pelo interior da França, da Itália e pelas ruas de Barcelona, na Espanha. Mas o que tudo isso tem a ver com José? Nada. No entanto, tem tudo a ver com a religião e como lendas em torno de José se construíram ao longo dos séculos.

Um pastor francês que estava com calor e disse ter visto um espectro de José, que fez com que água brotasse de pedras; um pai com dificuldades financeiras que aprendeu com José a ser humilde, introspectivo e amoroso; Uma mulher prostituta colombiana que se mudou para a Espanha e sentiu o chamado de José, que transformou sua vida. Tudo isso é muito bonito e inspirador, mas nada revela quem foi José, o que promete o filme, que está na Netflix.

Filme: Coração de Pai

Direção: Andrés Garrigó

Ano: 2022

Gênero: Documentário

Nota: 8/10