Filme sobre solidão, autoconhecimento e a busca pela felicidade está na Netflix

Qual é a medida do contentamento humano? Pode ser definida pela posse de uma residência, uma posição profissional estável e uma família estruturada? Selima Taibi, conhecida artisticamente como Mogli, e seu companheiro Felix Starck, protagonistas do documentário “Destino > Felicidade”, possuíam todos esses elementos, mas ainda sentiam um vazio. Imaginavam que explorar novos horizontes poderia preencher esse espaço.

Decidiram vender seus pertences, organizar o essencial e deixar Berlim para explorar extensas regiões do norte americano, partindo da Carolina do Norte nos Estados Unidos até o Canadá, e posteriormente descendo ao México. Rudi, o boiadeiro-bernês do casal, os acompanhava, tornando-se uma figura central que oferecia perspectivas únicas sobre a experiência. Se a viagem não atendesse às expectativas, pelo menos lhes renderia histórias para compartilhar com futuras gerações.

O documentário se esforça para envolver os espectadores desde o início, mostrando a transformação de um ônibus escolar na moradia móvel do casal. Starck dedica-se a remover assentos e a instalar isolamento térmico, enquanto Mogli constrói um pequeno banheiro adornado com azulejos verdes, revivendo memórias de quando se conheceram durante um passeio de bicicleta pela Europa em 2014, que também resultou em um filme autobiográfico.

A narrativa expõe desapontamentos, como a proibição de usar drones nas Cataratas do Niágara, alimentando uma percepção de romance excessivamente idealizado. Eles vivenciaram cenas de natureza crua e impressionante, como a vastidão do Grand Canyon e o ponto mais baixo da América do Norte, a Bacia de Badwater na Califórnia. No México, contudo, enfrentaram dificuldades com a deterioração do ônibus e problemas de encanamento.

Rudi, adaptando-se lentamente ao calor e às mudanças alimentares, começou a mostrar sinais de desconforto. Uma cena final marcante mostra que ele já não retornava ao ônibus com a mesma alegria de antes, e mais tarde, precisou de tratamento veterinário para uma séria infecção.

O documentário, embora belo, suscita reflexões sobre a possível presença de estratégias de marketing na busca do casal por autoconhecimento, revelando-se uma campanha com consequências éticas não totalmente previstas. A viagem terminou com o retorno deles a Frankfurt de avião, deixando para trás o ônibus e os sonhos nele depositados. Para Rudi, no entanto, o ciclo se encerrou de maneira mais positiva.

Filme: Destino > Felicidade

Direção: Selima Taibi

Ano: 2017

Gêneros: Documentário/Aventura

Nota: 7/10