Comédia romântica fofinha que acaba de chegar à Netflix é descanso para o coração e férias para sua mente

Uma fusão entre “Medianeras” e “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, o mais recente romance da Netflix, “Uma Parede Entre Nós”, de Patricia Font, emerge como uma fábula romântica encantadora, que tece metáforas dos relacionamentos contemporâneos. Com Aitana Ocaña e Fernando Gullar nos papéis principais de Valentina e David, mesmo em breves aparições juntos na tela, a química entre os dois é tangível.

Adaptação do romance francês “Um Amor Inesperado”, de Clovis Cornillac, a versão espanhola injeta uma dose de juventude e modernidade à história. Nos momentos iniciais, somos apresentados a Valentina, uma pianista jovem, ingênua e delicada, que acaba de sair de um relacionamento com Óscar (Miguel Ángel Muñoz), um maestro mais velho e bem-sucedido. Óscar sempre exerceu uma influência dominante sobre Valentina, deixando-a desorientada após o término. Contudo, sua prima Carmem (Natalia Rodríguez) surge como um apoio, ajudando-a a reestruturar sua vida, garantindo-lhe um novo apartamento e um emprego em uma cafeteria.

Logo Valentina percebe que algo está errado com seu novo apartamento: as paredes são finas e tudo que o vizinho do outro lado faz é audível. Para sua frustração inicial, o vizinho, David, um engenheiro antissocial, não é receptivo e se irrita com o barulho vindo de seu apartamento. Valentina está imersa em ensaios para uma audição crucial em três semanas. Após negociarem horários para os ruídos, a relação inicialmente tensa começa a se suavizar.

David, recluso há três anos após um trauma significativo, é avesso à socialização e encontra no silêncio sua fonte de conforto. Sua concentração é abalada pelo som da música de Valentina, levando-o a intervir em seus ensaios, desencadeando a frustração dela. Contudo, para surpresa de Valentina, sua raiva impulsiona seu desempenho, aprimorando suas habilidades e preparando-a para a audição.

À medida que compartilham experiências e conversas profundas através da parede que os separa, Valentina e David constroem uma amizade incomum. Embora dividam a mesma parede, ele reside em um edifício adjacente que dá para outra rua, tornando sua conexão exclusivamente auditiva e verbal.

Conforme seus laços se fortalecem, David ganha confiança para deixar seu casulo, enquanto Valentina se liberta das amarras impostas por Óscar, que a forçava a focar exclusivamente no piano.

“Uma Parede Entre Nós” é um filme encantador, embora superficial em sua exploração dos personagens. Mesmo assim, é uma fábula envolvente que nos leva a ponderar sobre relacionamentos virtuais, sobre como nos conectamos com pessoas através das redes sociais, sem nunca tê-las encontrado pessoalmente, e sobre a natureza efêmera dos romances modernos, que frequentemente dispensam a proximidade física.

Patricia Font parece evocar estereótipos dos anos 1980 ao retratar seu protagonista David, lembrando personagens de filmes como “Mulher Nota 1000” e “Namorada de Aluguel”, além do videoclipe “Hole in My Soul”, do Aerosmith, dos anos 1990.

Filme: Uma Parede entre Nós

Direção: Patricia Font

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10