Filme baseado em obra de Tennessee Williams e que deu à Cate Blanchett o Oscar de melhor atriz está no Prime Video

Baseado na peça de Tennessee Williams, “A Streetcar Named Desire”, “Blue Jasmine”, de Woody Allen, é uma de suas obras recentes mais aclamadas. Lançado em 2013, o filme rendeu a Cate Blanchett o Oscar de melhor atriz no ano seguinte. A história é, também, inspirada na biografia de Ruth Madoff, esposa de um vigarista de Wall Street que foi pego em um esquema de fraudes e acabou na prisão. Cate Blanchett, inclusive, se inspirou na forma como Ruth pronunciava as palavras e performava trejeitos para criar sua personagem, Jasmine French.

No enredo, ela é irmã adotiva de Ginger (Sally Hawkins). Jasmine se casou com o “gênio” financeiro, Hal (Alec Baldwin), que acaba sendo exposto não apenas por suas fraudes no sistema de bolsas de valores, mas também por seus casos extraconjugais. Abrindo mão de uma vida de luxos, roupas de grife e uma mansão, ela se muda para São Francisco para a casa da irmã.

Agora, amargando uma vida de pobreza, a ex-socialite decide se reinventar, matriculando-se em uma faculdade à noite, arrumando emprego na recepção de uma clínica odontológica e fingindo ser uma designer de interiores para conquistar Dwight (Peter Sarsgaard), um futuro marido com uma conta bancária promissora.

O longa-metragem, no Prime Video, mistura comédia e drama, com o apoio de um elenco espetacular que cria cenas icônicas, para narrar a trajetória delirante e trágica desta viúva mimada, já que Hal tira a própria vida depois do escândalo, e agora Jasmine tem que se virar como gente simples. Mantendo a pose mesmo tendo perdido tudo, Cate Blanchett reproduz os estereótipos de madame decadente e recém-operária, alguém que se tornou tudo o que ela sempre mais desprezou. O falecido marido, Hal, também deu golpe em Sally e seu marido, Augie (Andrew Dice Clay), que embora nunca tivessem sido ricos, ganharam 200 mil dólares na loteria e decidiram investir em um negócio de hotéis no Caribe por conselho de Hal.

Sally, eventualmente, também se separa do marido e começa a sair com outros homens, que Jasmine considera fracassados por não ostentarem determinado status social. Enquanto as duas irmãs, que representam polos diferentes, tentam se reerguer juntas, suas diferenças se tornam cada vez mais evidentes, inclusive as diferenças físicas, tendo em vista que ambas são adotivas.

Com uma fotografia clara e colorida, a estética reforça a simetria e o equilíbrio, transmitindo uma sensação de organização, o que contrasta com a situação dos personagens, cujas vidas estão completamente desordenadas. O filme ainda contrasta os cenários luxuosos e refinados frequentados por Jasmine, sempre expansivos e respiráveis, enquanto os cenários que denotam simplicidade e pobreza parecem menores e mais claustrofóbicos, explorando o sentimento de Jasmine agora falida.

Com um charme inconfundível de Woody Allen, o filme explora algo incomum no cineasta: não se passa na fria e cinzenta Nova York, mas na colorida e ensolarada São Francisco, mostrando que o humor dele ainda funciona fora de sua zona de conforto.

Filme: Blue Jasmine

Direção: Woody Allen

Ano: 2016

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 9/10