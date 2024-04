O filme divertidíssimo de ação, com Julia Roberts e Brad Pitt, na Netflix, que você vai querer assistir várias vezes

“A Mexicana”, obra de J.H. Wyman dirigida por Gore Verbinski (conhecido por “O Chamado” e “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra”), traz à tela uma mistura envolvente de ação e comédia, estrelando Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini.

Jerry Welbach (Pitt) se vê obrigado a realizar missões perigosas para uma organização criminosa após inadvertidamente colocar um chefão da máfia na prisão. Este chefão é ninguém menos que Margolese (Gene Hackman), que, através de seu tenente, Nayman (Bob Balaban), encarrega Jerry de uma tarefa peculiar: ir ao México em busca de uma relíquia histórica, a lendária pistola conhecida como ‘A Mexicana’.

Ao revelar a missão à sua namorada, Samantha (Roberts), Jerry enfrenta uma explosão de raiva, culminando na atirada de suas roupas pela sacada do apartamento. O casal, apaixonado mas em crise, debate sobre o futuro devido ao emprego de Jerry. Samantha anseia por casamento e dedicação, até mesmo sugerindo uma mudança para Las Vegas. Contudo, Jerry se encontra na mira da gangue que o enviou ao México, tornando a situação ainda mais absurda.

A ironia da situação, na qual Jerry se vê ameaçado por gangsters enquanto Samantha aparenta ignorar os riscos, chamando-o de egoísta por sua falta de atenção, confere à trama um tom cômico e exagerado. A história desenrola-se em uma série de eventos extravagantes e hilariantes, enquanto Jerry se lança em uma jornada cheia de perigos para cumprir sua missão no México.

Determinado a evitar um destino desastroso nas mãos dos criminosos, Jerry parte sem hesitação para o México. Enquanto isso, Samantha, prometendo nunca mais falar com ele, parte para Las Vegas, mas é interceptada por Leroy (James Gandolfini), que busca informações sobre Jerry e acredita que Samantha possa tê-las.

Enquanto Jerry enfrenta uma série de contratempos para entregar ‘A Mexicana’ a Margolese, Samantha e Leroy desenvolvem uma inesperada e divertida amizade, repleta de diálogos afiados. A atuação hilária e atrapalhada de Brad Pitt se contrapõe à química cativante entre Julia Roberts e James Gandolfini, acrescentando camadas de humor e charme à narrativa.

“A Mexicana”, disponível na Netflix, não busca profundidade, mas sim mistura de forma magnética diversos gêneros, transitando entre comédia, romance e filmes de máfia com uma pitada de faroeste. Embora seja uma distração deliciosa, vale ressaltar que o filme apresenta violência explícita e frequente.

O roteiro brinca com saltos temporais, desafiando a atenção do espectador, e surpreende com reviravoltas, mantendo a trama sempre intrigante. Com locações nos Estados Unidos e no México, a fotografia aproveita cores vibrantes, luzes naturais e elementos arquitetônicos e culturais mexicanos para criar uma ambientação pitoresca e divertida.

Filme: A Mexicana

Direção: Gore Verbinksi

Ano: 2001

Gênero: Ação/Romance/Comédia

Nota: 9/10