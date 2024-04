Ganhador de 3 Oscars, obra-prima mais aclamada de Woody Allen está no Prime Video

“Hannah e Suas Irmãs” é uma crônica nova-iorquina de Woody Allen, lançada em 1986. Mia Farrow, à época esposa do cineasta, também foi parceira de longa data do ex-companheiro. Woody Allen parece ter vivido mais de um século. Ganhador de quatro estatuetas do Oscar e outros mais de 140 prêmios do cinema, ele dirigiu 57 filmes e escreveu mais de 80. É um dos cineastas com a carreira mais prolífica nos Estados Unidos.

Indicado a sete estatuetas da Academia e vencedor de quatro delas, incluindo melhor diretor e melhor roteiro original, “Hannah e Suas Irmãs” narra um complexo círculo familiar que atua no showbiz. Hannah (Farrow) é uma atriz bem-sucedida que deu um tempo na carreira para cuidar dos filhos gêmeos, que teve com o ex-marido, Mickey (Allen). A mãe de Hannah é Norma (Maureen O’Sullivan), uma cantora que adora flertar com outros homens, embora ainda seja casada com Evan (Lloyd Nolan). Hannah é casada com Elliot (Michael Caine), que está secretamente apaixonado pela irmã caçula da esposa, Lee (Barbara Hershey), uma jovem ainda sem carreira e que vive com o artista recluso Frederick (Max von Sydow).

Holly (Diane Wiest), também irmã de Hannah e Lee, é uma atriz fracassada que decidiu abrir um serviço de buffet com a amiga, April (Carrie Fisher). Durante um trabalho, as duas conhecem o arquiteto David (Sam Waterston), por quem ambas desenvolvem interesse. A escolha de David por April deixa Holly achando que há algo de errado consigo própria. Sua autoestima já é baixa, por conta da carreira profissional que nunca decolou e pelo fato de sempre precisar da ajuda financeira de Hannah.

Enquanto isso, Elliot decide se declarar para Lee e eles desenvolvem um caso escondido de Hannah. Frederick, que despreza todo mundo, se vê ainda mais isolado com o afastamento de sua companheira. Já o médico de Mickey suspeita que ele esteja com um tumor no cérebro, o que desperta nele, que já é naturalmente neurótico e hipocondríaco, uma série de crises de ansiedade. Mickey entra em desespero acreditando que vai morrer e começa a levantar questões religiosas e existenciais, relembrando sua antiga relação com Hannah e arrependendo-se da separação.

Ao mesmo tempo em que conta sua história, Woody Allen traz suas conhecidas reflexões exageradas, mas sempre cômicas e inteligentes. Tudo se passa em Nova York, queridinha do diretor, tornando-a, como em tantos outros filmes dele, uma outra personagem, que vira e mexe rouba a cena. As lentes das câmeras atentas à cidade capturam a beleza dos prédios históricos, mas também passeiam pela pintura descascada e as quinas desgastadas dos edifícios pelo tempo. O olhar de Woody Allen sobre a cidade é sempre romântico, mas nunca cego diante da realidade.

Mesmo com toda a aclamação, Woody Allen já afirmou em entrevistas que “Hannah e suas Irmãs”, disponível no Prime Video, foi uma decepção, porque o produto final não foi aquilo que ele havia idealizado em sua mente.

Filme: Hannah e suas Irmãs

Direção: Woody Allen

Ano: 1986

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 9/10