A melhor comédia romântica dos últimos 2 anos está na Netflix e você provavelmente não assistiu

Com o avanço dos anos, Sócrates já reconhecia a limitação que o tempo impõe à sabedoria humana, enfatizando que o acúmulo de experiências pode paradoxalmente revelar a vastidão da nossa ignorância. Para ele, a velhice não trazia o esplendor do conhecimento, mas sim a percepção de quão pouco realmente sabemos, e como essa consciência diminui nossa capacidade de nos maravilharmos com o desconhecido e de evoluir espiritualmente. De acordo com o filósofo, a morte circunda a vida humana, acompanhada de perto pelo acaso, que se infiltra em nossas vidas diariamente, oferecendo tanto armadilhas quanto generosas surpresas que enriquecem nossa existência. A juventude, embora vibrante, carrega consigo o risco constante de confundir realidade com ilusão, desafiando-nos a discernir quando a vida está realmente ao nosso favor.

No cenário cinematográfico global, Wanuri Kahiu se destacou com “From a Whisper”, conquistando múltiplos prêmios na African Movie Academy, incluindo Melhor Filme e Diretor. Seu filme de 2022, “Como Seria Se…?”, revela um enredo sobre a busca pessoal e os dilemas de uma mulher, interpretada por Lili Reinhart, que enfrenta escolhas difíceis em sua jornada de autodescoberta, muitas vezes resultando em consequências dolorosas. O filme articula temas de escolhas e destinos paralelos, onde a protagonista, Natalie, se encontra em um momento crucial após a formatura, debatendo futuros possíveis num contexto de gravidez não planejada e decisões que podem alterar completamente seu caminho.

“Como Seria Se…?” explora a dualidade das escolhas de Natalie através de uma narrativa que se divide visualmente, mostrando as ramificações de cada decisão possível. Em uma realidade, ela enfrenta a vida como mãe solteira em um ambiente familiar constrangedor; em outra, segue para Los Angeles em busca de autonomia e realização profissional. Em ambas as trajetórias, Natalie experimenta triunfos e desilusões, mostrando a complexidade de cada escolha. A narrativa é reforçada por performances sólidas, incluindo as de Luke Wilson e Andrea Savage como seus pais, e uma variedade de situações que delineiam a difícil adaptação ao ambiente competitivo de Hollywood.

O filme culmina na convergência dos caminhos de Natalie, onde, contra todas as adversidades, ela emerge como uma profissional realizada e encontra contentamento amoroso. A obra, apesar de se concentrar predominantemente em sua protagonista, oferece vislumbres de outros personagens cujas vidas se entrelaçam de maneiras significativas, ainda que algumas subtramas pareçam não receber o desenvolvimento devido. “Como Seria Se…?” é, em essência, uma reflexão sobre as consequências duradouras de nossas escolhas e como elas moldam nossa vida, uma narrativa que ressoa com a sabedoria de Sócrates sobre a natureza humana e a inevitável presença do acaso.

Filme: Como Seria Se…?

Direção: Wanuri Kahiu

Ano: 2022

Gêneros: Comédia/Drama/Romance

Nota: 8/10