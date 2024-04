O filme que é um remédio para corações tristes: a melhor comédia romântica na Netflix

A dinâmica fluida das interações sociais e da identidade pessoal, explorada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, é habilmente transformada em uma comédia romântica envolvente por Jennifer Kaytin Robinson em “Alguém Especial”. Este filme narra a trajetória de um trio de amigas enfrentando a transição para a fase adulta, equilibrando aspirações profissionais com altos e baixos emocionais, em um enredo que, apesar de previsível, é repleto de charme e leveza. Inspirada pelo sucesso de sua série anterior, “Sweet/Vicious”, Robinson mergulha na complexidade do amadurecimento, despidindo-se de ilusões juvenis sem perder a esperança.

A narrativa se desenrola em uma vibrante Nova York, capturando um momento decisivo na vida de Jenny, interpretada com maestria por Gina Rodriguez, que se vê diante de uma oportunidade de carreira transformadora na “Rolling Stone” em São Francisco. A notícia surge em meio a uma noite de celebração com seu parceiro, Nate, interpretado por LaKeith Stanfield, e suas inseparáveis amigas, Blair e Erin, vividas por Brittany Snow e DeWanda Wise, respectivamente. O filme detalha suas últimas aventuras na cidade antes da grande mudança, tecendo uma tapeçaria de momentos de cumplicidade e despedidas.

Robinson coloca habilmente o foco nas dinâmicas entre as amigas, embora isso implique subutilizar o talento de Stanfield, relegando seu personagem a um papel periférico. A obra navega por momentos de introspecção e desregramento, ilustrando o conflito interno de Jenny após a saída de Nate de sua vida, sugerindo uma perda de seu senso de direção moral.

Com toques criativos na edição e uma trilha sonora nostálgica, incluindo clássicos como “Moon River” na voz de Audrey Hepburn, o filme evoca uma saudade do passado mais simples dos personagens. “Alguém Especial” reflete sobre a solidão inerente à maturidade, propondo uma reconciliação com as imperfeições da vida adulta e destacando a importância da amizade verdadeira como âncora em meio às incertezas.

Filme: Alguém Especial

Direção: Jennifer Kaytin Robinson

Ano: 2019

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 9/10