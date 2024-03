Épico ganhador do Oscar, na Netflix, tem uma das atuações mais geniais de Emma Stone

O filme “A Favorita”, dirigido por Yorgos Lanthimos e estrelado por Olivia Coleman, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 2019, é um épico biográfico que mergulha na história da Rainha Ana (Coleman), que reinou na Inglaterra de 1702 a 1714. O enredo gira em torno do complexo triângulo amoroso entre Ana, Sarah (Rachel Weisz) e Abigail (Emma Stone).

Em meio à guerra entre Inglaterra e França, a rainha Ana, fisicamente e emocionalmente vulnerável, é influenciada por Sarah, uma aristocrata que tem um caso com ela e lidera os assuntos políticos. É Sarah quem dá uma chance a Abigail, uma jovem que foi de uma família nobre à ruína social e financeira. Abigail se torna serva de Ana, manipulando suas emoções e relações para ascender na aristocracia, desencadeando uma competição intensa entre ela e Sarah pela atenção da rainha.

“A Favorita” é elogiado pela crítica por sua abordagem única da história, proporcionando atuações inovadoras em personagens ambíguos movidos por egoísmo, ambição, desejo e inveja. A rainha Ana, apesar de sua posição social, é manipulável e frágil, mas determinada a buscar sua própria satisfação, mesmo que isso contrarie Sarah, uma de suas confidentes mais próximas.

A cinematografia, com lentes grande angulares, oferece ao espectador uma visão panorâmica da cena, imergindo na história enquanto distorce a imagem. Essa escolha amplia a grandiosidade dos ambientes reais, destacando cada detalhe de luxo e ostentação, ao mesmo tempo em que cria uma sensação de surrealismo e excentricidade.

A atuação de Emma Stone é marcada por uma dualidade impressionante, combinando fragilidade social com astúcia e perspicácia para manipular as circunstâncias a seu favor. A exploração dos labirintos do palácio pelas câmeras, com corredores longos e deformados, contribui para criar uma atmosfera de intriga e influência.

“A Favorita” cativa não apenas por sua estética extraordinária, mas também por seu enredo intrigante e divertido, além das performances cativantes de seu elenco. É um filme que oferece uma experiência visual e emocionalmente rica, prendendo a atenção do espectador do início ao fim.

“A Favorita”, na Netflix, é uma obra que transcende o convencional, mergulhando nas complexidades da política, poder e relações humanas. A trama, ambientada em um período histórico turbulento, revela as nuances dos personagens principais: Ana, Sarah e Abigail. A interpretação magistral de Olivia Coleman como a frágil rainha Ana cativa o espectador, enquanto Rachel Weisz e Emma Stone entregam performances igualmente impressionantes.

Filme: A Favorita

Direção: Yorgos Lanthimos

Ano: 2018

Gênero: História/Drama/Comédia

Nota: 9/10