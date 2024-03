Filme mais visto do mundo na Netflix, na atualidade, comédia romântica acumula mais de um milhão de espectadores

Lindsay Lohan esteve distante dos holofotes por um tempo considerável, afastada de produções rentáveis e relegada a papéis secundários em filmes de menor visibilidade. Desde 2022, ela tem aproveitado uma segunda chance, estrelando comédias românticas para a Netflix. Agora, surge uma nova oportunidade para revitalizar sua carreira, pelo menos no âmbito das produções comerciais. “Pedido Irlandês”, dirigido por Janeem Damian e escrito por Kirsten Hansen, é um romance encantador e mágico, ideal para uma sessão descontraída.

No filme, Lindsay Lohan interpreta Maddie Kelly, uma editora literária secretamente apaixonada por seu autor mais vendido, Paul Kennedy (Alexander Vlahos). Ela acredita que o sentimento é mútuo, mas fica desapontada ao descobrir que Paul está interessado na amiga dela de infância, Emma Taylor (Elizabeth Tan). O romance rapidamente desenvolve para algo mais sério e os dois ficam noivos. Maddie e Heather (Ayesha Curry), amigas do trio, partem para a Irlanda para participar do casamento de conto de fadas de Emma e Paul, realizado em um castelo em meio a um campo de lavanda, em uma cidade costeira e invernal.

Antes mesmo de sermos apresentados a essa paisagem deslumbrante, Maddie tem um breve encontro com o fotógrafo James Thomas (Ed Speleers) no aeroporto, quando confunde sua mala com a dele. Após um pequeno desentendimento, os dois seguem seus caminhos. Maddie, então, observa a felicidade dos noivos apaixonados, sentindo-se azarada no amor.

Desolada, Maddie encontra um banco mágico no campo e, ao sentar-se nele, tem seu desejo realizado pela santa Brígida: casar-se com Paul. No entanto, ao viver essa relação, percebe que o destino pode ser mais complicado do que imaginava. Cada pessoa tem seu próprio caminho, e desejar algo que não lhe pertence pode trazer consequências inesperadas.

Maddie acaba se casando com um vestido que detesta, apenas porque é considerado de boa sorte pela família de Paul. Além disso, a mãe dele, Rosemary (Jane Seymour), é autoritária e controladora, dificultando os desejos de Maddie. Enquanto isso, a mãe de Maddie enfrenta obstáculos que a impedem de comparecer ao casamento da filha.

Durante uma sessão de fotos com James Thomas, os dois ficam presos em uma tempestade e acabam se apaixonando antes do casamento. Embora “Pedido Irlandês”, na Netflix, não traga inovações ao gênero e recorra a clichês, é inegável o quanto Lindsay Lohan é querida pelo público. Sua presença na tela, aliada à química com Ed Speleers, torna cada momento dessa comédia leve e agradável.

Filme: Pedido Irlandês

Direção: Janeem Damian

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10