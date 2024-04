Adaptação de livro traduzido para 32 idiomas e com mais de 17 milhões de cópias vendidas está na Netflix

Gerry Fenn viu seus dias de glória no passado. Atualmente, ele se aventura pelos recantos mais remotos dos Estados Unidos em busca de matérias sensacionalistas que mal lhe rendem o suficiente para cobrir suas despesas. Seu rumo começa a mudar quando um novo roteiro, digno de nota, cruza seu caminho. Evan Spiliotopoulos, conhecido por suas colaborações em produções cinematográficas como “As Panteras” (2019) e “A Bela e a Fera” (2017), uma reinterpretação contemporânea do conto clássico de Gabrielle-Suzanne Barbot e posteriormente adaptado por Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, assume a direção em “Rogai por Nós”. Este filme desafia os charlatões que manipulam crenças religiosas para proveito próprio.

A narrativa central se desdobra em Banfield, Massachusetts, onde uma jovem surda e muda é repentinamente vista como fonte de milagres. Tal fenômeno atrai tanto fervorosos crentes quanto oportunistas, alterando profundamente a dinâmica da pequena cidade. Banfield se encontra num momento de dualidade impactante: beneficia-se economicamente da atenção que recebe, mas ao mesmo tempo, é confrontada com suas históricas contradições que ameaçam desvendar a frágil tranquilidade local.

Em um contexto mais amplo, a história explora como as relações humanas frequentemente se pautam pelo autoritarismo, onde a busca pelo poder e o cumprimento de desejos pessoais se sobrepõem às necessidades e emoções dos outros. Este padrão é visto como uma constante ao longo da história humana, onde indivíduos, especialmente aqueles em circunstâncias privilegiadas, frequentemente demandam mais da vida, alheios aos limites ou ao bem comum.

Adentrando os domínios da fé e da religião, que se entrelaçam com misticismo e a filosofia da relação entre Deus e humanidade, o filme propõe uma visão onde o divino permeia todas as formas de existência, refletindo sobre a ideia de Spinoza de uma substância única e divina que se manifesta tanto na perfeição quanto na impermanência.

Fenn, inicialmente na cidade para investigar um caso banal de mutilação de gado, descobre que sua visita pode ser mais reveladora do que esperava, comparável à uma obra jornalística profunda e transformadora. O enredo de Spiliotopoulos, inspirado no romance “Shrine” de James Herbert, ganha vida nas telas com uma perspectiva única, destacando o misticismo intrínseco ao cenário, com atuações marcantes, especialmente de Jeffrey Dean Morgan no papel de antagonista da enganadora Alice, interpretada por Cricket Brown.

Filme: Rogai por Nós

Direção: Evan Spiliotopoulos

Ano: 2021

Gênero: Terror/Mistério

Nota: 8/10