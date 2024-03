Último dia para assistir na Netflix ao filme digno de Oscar que fará valer cada milésimo de segundo do seu tempo

Na jornada de “O Castelo de Vidro”, dirigido por Destin Daniel Cretton, a vida de uma personagem é marcada por desafios que superam as expectativas de qualquer infância normal. Em um ambiente familiar onde a imprudência e o abandono predominam, as cicatrizes emocionais e físicas que se seguem vão muito além do que seria considerado natural durante o período de crescimento.

O filme, baseado no livro de Jeannette Walls, explora as complexas dinâmicas entre pais e filhos, desvendando as incoerências e as tensões que frequentemente permanecem ocultas sob a superfície de relações familiares que parecem, à primeira vista, convencionais.

Cretton, em colaboração com Andrew Lanham, nos introduz a Jeannette, interpretada com elegância por Brie Larson, uma renomada jornalista em Nova York. Em uma cena inicial, ambientada em um refinado restaurante em 1989, Jeannette encontra-se com seu noivo e amigos, desencadeando uma série de eventos que, apenas no clímax, revelarão o peso de seu passado turbulento. A narrativa utiliza flashbacks para construir a história de Rex, interpretado por Woody Harrelson, um pai obcecado pela construção de uma utópica casa de vidro movida a energia solar, enquanto luta contra seus demônios internos e o vício em álcool. Ao lado dele, Rose Mary, vivida por Naomi Watts, é uma mãe artista que se perde em seu mundo de arte e música, negligenciando as necessidades básicas de sua prole.

A trama se desenvolve explorando a dicotomia entre as visões idealizadas e a crua realidade da vida familiar dos Walls, com Larson entregando uma performance que oscila entre a vulnerabilidade e a determinação, evocando uma intensidade comparável ao seu papel premiado em “O Quarto de Jack”. O desfecho do filme, embora tente injetar uma dose de otimismo na narrativa, pode parecer forçado para alguns, remetendo a resoluções mais típicas de comédias românticas do que de um drama com tamanha profundidade emocional.

“O Castelo de Vidro” se destaca não só pelo seu elenco estelar, mas também por trazer à tona a realidade muitas vezes dura das relações familiares, desafiando a percepção de normalidade e expondo a complexidade de enfrentar e superar um passado doloroso.

Filme: O Castelo de Vidro

Direção: Destin Daniel Cretton

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 9/10