Escondido na Netflix, o thriller de ação com Woody Harrelson e Casey Affleck que você nunca ouviu falar

Thriller policial de John Hillcoat, com roteiro de Matt Cook, Hillcoat tem alguns filmes poderosos no currículo, como “A Proposta”, “Os Infratores” e “A Estrada”, mas em “Polícia em Poder da Máfia”, ele não consegue depositar, nem com todo o apoio de um elenco extraordinário, toda essa potência que ele é capaz de desempenhar.

Com uma promissora cena de abertura em que o elenco encena um assalto a banco, o longa-metragem mantém um ritmo célere e dinâmico, porém vai perdendo a substância conforme desenvolve sua trama. Os policiais corruptos Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor), Marcus Belmont (Anthony Mackie), e Franco Rodriguez (Clifton Collins Jr.), e o criminoso Russel Welch (Norman Reedus) e seu irmão, Gabe (Aaron Paul), participam desta ação orquestrada pela chefe da máfia russa, Irina Vlasov (Kate Winslet). O assalto dá errado e, agora, eles precisam compensar a situação obedecendo outras ordens de Irina, caso contrário, o filho de Michael e Elena (Gal Gadot), irmã de Irina, poderá ser morto. O garoto vive como uma espécie de refém da tia, mas sem saber que está com sua vida na mira de um cano de revólver.

Enquanto planejam outro assalto, envolvem Chris Allen (Casey Affleck), no qual pretendem sacrificar no meio do plano. O que eles não esperam é que Jeffrey Allan (Woody Harrelson), tio de Chris, esteja empenhado em uma minuciosa investigação ao seu grupo criminoso.

Uma versão avessa de “Serpico”, o filme de John Hillcoat tenta adicionar camadas à corrupção policial, justificando o injustificável e transformando vilões em heróis. No filme de Sidney Lumet, protagonizado por Al Pacino, o longa-metragem narra a história real de Frank Serpico, um único policial que arriscou sua vida para expor a corrupção dentro do departamento de polícia em que trabalhava em Nova York. Em “Polícia em Poder da Máfia”, na Netflix, Hillcoat traça a jornada de policiais corruptos que agem a mando da máfia russa, desafiando a moralidade e relativizando e até ofertando indulgência à corrupção na polícia.

Alvo de críticas duras por parte da imprensa, o filme de Hillcoat, de fato, desperdiça uma constelação hollywoodiana em papéis medianos que poderiam ser muito mais bem aproveitados em uma trama mais substancial e crítica. Embora o longa-metragem tenha um bom dinamismo, o que mantém o interesse do espectador e abre um leque amplo de personagens e subtramas, o filme nunca oferece um discurso intelectual sobre o tema. Não que necessariamente o cinema tenha que ter substância, mas quando se trata de um tema tão delicado e complexo, é dever moral do diretor fazê-lo com profundidade.

Enquanto vemos inúmeros rostos reconhecidos e premiados em tela, não compreendemos as reais motivações destes artistas de primeira linha em interpretar papéis subdesenvolvidos em uma trama tão superficial. Principalmente Kate Winslet, que surge como a vilã caricata, com um péssimo penteado e uma maquiagem exagerada.

Filme: Polícia em Poder da Máfia

Direção: John Hillcoat

Ano: 2016

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 8/10