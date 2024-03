Divertidíssimo, filme com Matthew MacFadyen no Prime Video é dose de humor que você precisa para sobreviver à semana

Escrito por Dean Craig e dirigido por Frank Oz, “Morte no Funeral” é um clássico relativamente recente. Lançado em 2007, esta comédia de humor ácido tentou ser adaptada para uma versão hollywoodiana que fracassou. A original, de origem britânica, sem dúvida, é muito superior. Os britânicos têm um senso de humor diferente, difícil de explicar, mas é mais sombrio e politicamente incorreto — e menos ingênuo do que o norte-americano ou o brasileiro. E toda essa acidez é rapidamente absorvida em “Morte no Funeral”.

Muito antes de Matthew Macfadyen ficar globalmente conhecido como Tom Wambsgans em “Succession”, e já não tão anônimo depois de seu papel como o senhor Darcy em “Orgulho e Preconceito” de 2005, MacFadyen interpretou Daniel, um homem decente, mas não tão bem-sucedido quanto seu irmão, Robert (Rupert Graves). Eles se reencontram depois de anos no funeral do pai. Daniel só quer reunir a família e os amigos da maneira mais trivial possível para a despedida do patriarca, mas o espectador já tem uma prévia de que as coisas não vão correr tão bem quando o serviço funerário entrega o defunto errado.

Robert é um escritor famoso e imediatamente atrai as atenções dos convidados que desejam ouvi-lo discursar em homenagem ao pai. Mas, para a frustração de todos, é Daniel quem fará o discurso. As piadas começam leves e discretas e, aos poucos, vão tomando um tom cada vez mais grotesco e ofensivo, doa a quem doer.

O público se dá conta de que as coisas saíram bastante do controle depois que a convidada, Jane (Keeley Hawes), oferece ao namorado, Simon (Alan Tudyk), uma mistura de ácido com cetamina pensando ser Valium. O primeiro grande absurdo do filme é quando Simon, alucinado, começa a gritar que viu o defunto arranhar o caixão.

Embora você pense que um escândalo como este encerraria o evento, está bem longe de ser a única confusão do dia. Quando Peter (Peter Dinklage) revela para Daniel que ele é namorado do falecido e deseja ter parte na herança, caso contrário irá expor fotos íntimas deles para os convidados, Daniel e seu irmão, Robert, precisam improvisar para calar Peter e proteger a memória do pai. A medida é um tanto exagerada, incluindo dar ao chantagista o falso Valium de Simon e amarrá-lo no escritório da casa durante o velório.

O humor desenvolve-se para piadas escrachadas e hilárias, como uma cena de banheiro que você não deveria ver se for ultrassensível ou estiver comendo, e termina com, literalmente, uma morte no funeral. O brilho do enredo e das atuações reside na forma como todas as esquetes e piadas são contadas de maneira natural e espontânea. Não diria exatamente que é o tipo de humor que arranca gargalhadas, mas é do tipo que deixa a gente escandalizado e surpreso. As situações cômicas são criativas e inesperadas.

“Morte no Funeral” está disponível no Prime Video e é uma comédia divertida, original e com ótimas atuações. É uma excelente opção para quem aprecia um humor mais ácido e irreverente.

Filme: Morte no Funeral

Direção: Frank Oz

Ano: 2007

Gênero: Comédia

Nota: 9/10