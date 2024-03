O filme de meio bilhão de dólares: ação eletrizante com Dwayne Johnson, acaba de estrear no Prime Video

Em 2600 a.C., no reino de Kahndaq, localizado em algum lugar desconhecido do Oriente Médio, o profeta de uma fé secreta recebia adoração de um povo oprimido, até que uma série de acontecimentos terríveis encerra um longo período de angústia. Este homem venerável persiste através dos séculos, emergindo para se vingar daqueles que ultrajaram sua posição.

“Adão Negro” destaca-se como um dos filmes de super-heróis mais atípicos já produzidos pela DC, graças à sua singularidade. Sob a direção de Jaume Collet-Serra, a trama gira em torno de um carrossel de bizarrices, apresentando seu personagem principal como um guerreiro nobre inconformado com o destino de miséria e servidão imposto à sua tribo. Ele renasce após cinco mil anos, impulsionado por uma concepção pessoal de justiça.

Teth-Adam abandona seu túmulo, tornando-se o milagre que seu povo foi privado de experimentar, mas também uma maldição para os descendentes daqueles que subjugaram seus irmãos. A majestosa aura de Adão Negro é amplificada pela presença magnética de Dwayne “The Rock” Johnson. Seu talento natural e sua capacidade de encarnar personagens com nuances de ambiguidade são enfatizados pelo roteiro de Rory Haines, Sohrab Noshirvani e Adam Sztykiel. O protagonista é apresentado como herói e vilão, nobre e plebeu, contido e arrogante — um reflexo da complexidade humana.

Jaume Collet-Serra mais uma vez emprega técnicas de mestre artesão, como já havia feito em “Águas Rasas” (2016), uma releitura moderna e carregada de estilo de “Tubarão” (1975) de Steven Spielberg. Em “Adão Negro”, encontramos ecos da obra de Sérgio Leone e seu “Por Um Punhado de Dólares” (1964), influenciado por “Yojimbo” (1961) de Akira Kurosawa. Assim como na fictícia San Miguel de Leone, o cenário de “Adão Negro” também se torna claustrofóbico diante da lei e das tramas obscuras de personagens como o pistoleiro sem nome de Clint Eastwood, um papel que brinca com a linha tênue entre heróis e anti-heróis.

Com modéstia, The Rock presta homenagem a Eastwood com uma atuação concisa, magnificada pela fotografia de Lawrence Sher e pelos cenários virtuais, que servem de prelúdio aos confrontos entre Teth-Adam e Sabbac, interpretado por Marwan Kenzari. As ponderações filosóficas de Pierce Brosnan, no papel do Doutor Destino, adicionam uma camada de sabedoria melancólica e reflexiva, pintando um quadro futurista de um passado que persiste no tempo.

Filme: Adão Negro

Direção: Jaume Collet-Serra

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Aventura

Nota: 9/10