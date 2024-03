Filme comovente e memorável na Netflix vai mexer com seu coração

Adaptado do romance de Peter Rock, intitulado “My Abandonment”, “Sem Rastros”, na Netflix, é um filme de Debra Granik, adaptado por ela própria em parceria com Anne Rosellini. O filme acompanha Will (Ben Foster), um veterano de guerra, que devido a um transtorno pós-traumático, decide se isolar nos bosques e viver a vida da maneira mais natural e idílica possível, na companhia de sua filha adolescente Tom (Thomasin McKenzie). Distantes da civilização, cultivando e cuidando de tudo que lhes proporciona alimento e dormindo em barracas, eles vivem distantes das distrações capitalistas e da perversidade humana. Tudo muda quando eles são descobertos e levados pela Assistência Social.

Aparentemente viver em propriedades públicas, mesmo que seja no meio da natureza, é contra a lei. Will e Tom são obrigados a adaptarem suas vidas conforme as regras do governo. Ela é enfiada em um centro de detenção parar menores, enquanto o pai passa por testes psiquiátricos. Enquanto são submetidos às regras que regem o mundo burocrático da sociedade materializada, suas vidas são completamente desconstruídas e construídas novamente dentro das ditas “normas” sociais.

A dupla, que embora claramente íntima, e que inegavelmente vive uma relação de muito amor e cuidado mútuo, quase não troca palavras. O que Will determina, Tom segue como se fosse a verdade mais absoluta de todas. Então, quando eles são levados pelo governo para viver em uma casa numa fazenda em troca de serviços, a vida parece claustrofóbica e opressora demais, por mais que as intenções do governo sejam de proteger Tom e oferecer um recomeço para Will.

Não demora para que Will trace um plano de fuga para que ele e a filha possam novamente retomar sua vida reclusa, no estilo David Thoreau, para viverem novamente afastados da superficialidade das relações e trocas humanas e perto de uma existência com o real significado de “sugar o tutano da vida” e aquela coisa toda.

O filme segue modelos de outros longas sobre o mesmo tema, como “Livre”, “Na Natureza Selvagem” e “Um Lugar” e nos faz refletir sobre a sociedade do consumo e sobre a profundidade das relações humanas e com a terra, o pertencimento e a identidade. O trunfo aqui é mostrar como Tom começa a amadurecer e a desenvolver sua individualidade. Ela não é uma filha rebelde. Pelo contrário, é extremamente obediente e aceita, durante boa parte de sua vida, a verdade de seu pai, até que começa a sentir falta da vida em sociedade. Afinal, o ser humano é sociável. Quando tem contato com o mundo, Tom descobre que nem tudo lá fora é tão ruim quanto parecia do ponto de vista de seu pai.

Debra Granik é a mesma de “Inverno da Alma”, filme que revelou Jennifer Lawrence e que rendeu à cineasta o Oscar de melhor roteiro adaptado.

Filme: Sem Rastros

Direção: Debra Granik

Ano: 2018

Gênero: Drama

Nota: 8/10