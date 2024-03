Indicada a 2 estatuetas do Oscar, comédia que foi censurada nos Estados Unidos acaba de voltar à Netflix

Dirigido por Paul Feig, “Missão Madrinha de Casamento”, na Netflix, veio para mostrar que as comédias besteirol também podem ter mulheres como protagonistas. Considerado uma versão feminina de “Se Beber Não Case”, o longa-metragem com roteiro de Kristen Wiig e Annie Mumolo, que recebeu indicação ao Oscar, além da atuação de Melissa McCarthy, que também chegou a concorrer como melhor atriz coadjuvante, mostra a perspectiva feminina das amizades. E é claro que tudo aqui é construído hiperbolizado. Nada é tão extremo quanto os esquetes que vemos aqui nessa história, mas é importante que as mulheres estejam no centro de uma comédia tão vulgar ao ponto de ter sido censurada. Afinal, o humor escrachado não pode ser apenas mérito dos homens.

Com muitos improvisos, piadas espontâneas e diálogos do momento, muitas cenas gravadas de supetão foram aproveitadas no corte final do filme. Outras acabaram cortadas exatamente por serem “sujas” demais. Se tem algo que as personagens deste longa-metragem possuem é rebeldia. No enredo, elas contrariam todas as regras do socialmente aceitável, do politicamente correto e da moralidade.

Toda confusão entre essas mulheres rebeldes e incontroláveis ocorre quando uma delas, Lillian (Maya Rudolph), é pedida em casamento. Já vimos muitas comédias que giram em torno das disputas entre madrinhas, mas este ultrapassa todos os limites do absurdo. Annie (Kristen Wiig) se considera a melhor amiga de Lillian, mas a posição é colocada em xeque quando ela conhece Helen (Rose Byrne), também convidada pela noiva a ser madrinha. Para a surpresa de Annie, a intimidade entre Lillian e a outra madrinha é mais próxima do que ela suspeitava, criando uma rivalidade acalorada e tresloucada entre Annie e Helen.

Annie está com a vida completamente fora dos eixos. Sua panificadora acabou de falir, ela ainda divide apartamento aos 40 anos de idade, sua melhor amiga está prestes a se casar e o cara com quem ela está saindo não parece interessado em compromisso. Enquanto isso, Helen é bonita, esbelta, rica e esposa do chefe do noivo de Lillian. Tudo nela parece perfeitamente no lugar, para a infelicidade de Annie. Na disputa de ambas pela atenção de Lillian, elas cometem loucuras, exageros e uma sequência bizarra de cenas hilárias. Embora o humor seja um tanto pesado e ultrajante, é impossível não reconhecer como ele flui de forma natural, dinâmico e sem esforço algum. É evidente que as pessoas envolvidas nos sets estão se divertindo enquanto filmam.

o filme é produzido por Judd Apatow e possui uma atmosfera caótica e explosiva. A gente sempre espera pelo pior e a história entrega. Os personagens possuem muitos defeitos, mas todos eles são retratados de forma hilária, nos permitindo relacionar com as vulnerabilidades destas pessoas sem com que nos sintamos um lixo de humano. É daquelas comédias que nos ajudam a entender que a loucura é normal e que nossos defeitos não são tão exclusivos nossos ou tão condenáveis assim.

Filme: Missão Madrinha de Casamento

Direção: Paul Feig

Ano: 2011

Gênero: Comédia

Nota: 8/10