10 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Miss Potter (2006), Chris Noonan

Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer

A história acompanha o desejo de Beatrix Potter de se tornar uma escritora e ilustradora respeitada em uma sociedade conservadora no início do século 20. O enredo explora o talento de Potter para contar histórias e criar personagens encantadores, incluindo o famoso Peter Rabbit. Ele também aborda os desafios enfrentados por Potter para superar as expectativas sociais e a resistência à sua carreira artística e literária. Ao longo de sua jornada, é abordado o relacionamento romântico de Beatrix Potter com Norman Warne, que foi o primeiro editor a acreditar em seu trabalho. A história aborda as complexidades de suas vidas pessoais, incluindo as pressões familiares e as convenções sociais da época. O filme oferece uma visão sensível da vida e do legado de Beatrix Potter, destacando não apenas suas realizações literárias, mas também sua busca pela independência e reconhecimento em um mundo dominado por homens.