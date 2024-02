Das prateleiras para a sua televisão: o romance na Netflix inspirado em obra literária adorada por mais de 110 milhões de leitores

Em 2007, o fenômeno de best-sellers, Nicholas Sparks lançou “Querido John”, que está na Netflix, e é sua décima quarta obra, que em 2010 se transformou na terceira a ser adaptada para o cinema. Com roteiro adaptado por Jamie Linden e dirigido por Lasse Hallström, o longa-metragem conta com Channing Tatum e Amanda Seyfried nos papéis de John e Savannah, dois jovens que se apaixonam durante o verão de 2001, vivendo duas intensas semanas de amor antes de se separarem, ela para a universidade e ele para o Exército dos Estados Unidos.

A despeito da distância física, John e Savannah mantêm contato por meio de cartas, aguardando ansiosamente o dia em que poderão estar juntos novamente. Contudo, a vida e os eventos do 11 de setembro interferem em seus planos. John se vê preso em um ciclo de dever e patriotismo, enquanto Savannah precisa escolher entre esperar por ele indefinidamente ou seguir adiante com sua vida.

Entre os amigos próximos de John e Savannah está Tim (Henry Thomas), um homem abandonado pela esposa com um filho autista. Com a distância de John, Tim e Savannah se aproximam e se casam, aparentemente encerrando o romance de verão. Quando John reaparece, Savannah já é esposa de outro homem, um amigo em quem ele confiava. Mesmo com Tim enfrentando um câncer severo, John expressa sua mágoa por ela tê-lo deixado para se casar com outro.

O melodrama se desenrola nas idas e vindas do casal, destinado a lutar contra o destino para ficar junto. Grande parte do filme mostra Savannah e John separados, trocando cartas. A história é conduzida pelas palavras que escrevem um para o outro.

Com uma fotografia de tons dourados, evocando um verão eterno, “Querido John” é um filme melancólico, repleto de lembranças e nostalgia, deixando a sensação de que o passado é irremediavelmente superior ao futuro. Os amores de verão podem ser passageiros, mas o que aconteceu entre Savannah e John deixou marcas permanentes, levando-os a passar uma década perseguindo fantasmas, um relacionamento que nunca se concretizou.

O filme deixa lacunas, pois as missões de John são obscuras, seus romances com outras mulheres são apenas mencionados, e pouco sabemos sobre a vida de Savannah ou como foi convencida a se casar com Tim. Apesar disso, a espera dolorosa para o reencontro do casal alimenta os corações sonhadores.

“Querido John” é um típico “comfort movie” ou “feel-good movie”, entregando o que desejamos de maneira óbvia. O roteiro não se perde em complexidades, efeitos especiais ou tramas intricadas. Embora não espere muito além disso, o filme é uma encantadora e fofa distração para o dia. Nicholas Sparks, nome por trás da história que dá vida ao filme, reina supremo nos best-sellers, ostentando 23 livros em seu repertório. Destes, 15 foram aclamados no topo das vendas do New York Times, e 11 ganharam vida nas telonas.

Filme: Querido John

Direção: Lasse Hallström

Ano: 2010

Gênero: Drama/Romance

Nota: 7/10