Filme baseado em livro que vendeu 100 milhões de exemplares retorna ao catálogo da Netflix

Quase duas décadas atrás, o lançamento de “O Código Da Vinci” nos cinemas marcou uma era, tornando-se rapidamente um sucesso retumbante. Nas primeiras semanas, a receita ultrapassou a marca dos 100 milhões de dólares, um feito impressionante que antecipava o que viria a ser uma arrecadação final superior a 760 milhões.

Embora o carisma de Tom Hanks e a direção aclamada de Ron Howard tenham contribuído para esse triunfo, o verdadeiro motor por trás do fenômeno foi o livro de Dan Brown, que já cativava leitores dois anos antes da adaptação cinematográfica, mantendo-se no topo da lista dos mais vendidos do The New York Times por 14 semanas consecutivas.

A história, que se desdobra com um mistério no coração do Louvre, tem Robert Langdon, personificado por Hanks, em uma corrida contra o tempo para desvendar um enigma que poderia alterar a compreensão da história cristã. A trama é tecida com teorias que desafiam os ensinamentos tradicionais, mergulhando o espectador em uma aventura que mistura arte, história e teologia.

Dan Brown, que cresceu em um ambiente repleto de estímulo intelectual e criativo, encontrou na arte e nos símbolos uma fonte inesgotável de inspiração. Sua formação em história da arte e a fascinação por Leonardo Da Vinci foram cruciais para a criação de “O Código Da Vinci”, um livro que desafiou leitores e espectadores a olhar além do que é ensinado nos templos e igrejas.

Apesar da controvérsia gerada, especialmente entre os mais fervorosos, o filme não apenas conquistou audiências em todo o mundo, mas também gerou debates acalorados sobre fé, história e a natureza da verdade. A audiência britânica, por exemplo, sintonizou em massa quando o Channel Five transmitiu o filme, com 4,1 milhões de lares assistindo, um testemunho do fascínio duradouro pela história.

O sucesso de “O Código Da Vinci” não se limitou às telas ou às páginas dos livros. Ele provocou uma reflexão mais ampla sobre a interseção entre religião, história e ficção, convidando o público a questionar e explorar. A obra de Brown, embora fictícia, serve como um lembrete da complexidade da história humana e da multiplicidade de narrativas que a compõem.

Este filme, e o livro que o inspirou, permanecem como marcos na cultura popular, não apenas pelo entretenimento que proporcionam, mas pela maneira como incitam o questionamento e o debate. “O Código Da Vinci” é um testemunho do poder das histórias de desafiar nosso entendimento do mundo, provando que, às vezes, a ficção pode ser tão provocativa quanto a realidade.

Filme: O Código Da Vinci

Direção: Ron Howard

Ano: 2006

Gênero: Suspense/Mistério

Nota: 8/10