Obra-prima do cinema europeu, na Netflix, que vai te chocar e emocionar do início ao fim

Dirigido por Fred Cavayé, “O Destino de Haffmann” é uma adaptação cinematográfica da peça teatral de Jean-Philippe Daguerre, trazida para as telas por Sarah Kaminsky. Filmado na pitoresca rua Androuet, em Paris, transformada em um cenário de época em janeiro de 2020 para as filmagens, o projeto foi interrompido pela pandemia de coronavírus. Durante o confinamento, uma tempestade destruiu o cenário, exigindo que toda a locação fosse recriada antes que as gravações pudessem ser retomadas.

A trama de “O Destino de Haffmann”, que está na Netflix, é magistral ao explorar a transformação do caráter humano em meio a uma ameaça iminente. O foco está no joalheiro judeu francês Joseph Haffmann (Daniel Auteuil), seu leal assistente François Mercier (Gilles Lellouche) e sua esposa, Blanche (Sara Giraudeau), durante a ocupação nazista na França.

Inicialmente, Haffmann discute com sua esposa Hannah (Anne Coesens) a necessidade de ela e os filhos partirem antes da chegada dos alemães. Enquanto ela busca refúgio, Haffmann permanece para garantir a preservação de sua joalheria até o final da guerra. Ao confiar ficticiamente todo o negócio a Mercier, um homem apaixonado por Blanche, mas enfrentando desafios para ter filhos com ela, Haffmann estabelece as bases para a narrativa.

Ao tentar escapar da ocupação nazista, Haffmann descobre que a cidade está sitiada, forçando-o a procurar abrigo no porão de Mercier. Enquanto Haffmann se esconde, Mercier, por sua vez, altera a fachada da loja e negocia joias com os alemães, camuflando o verdadeiro proprietário. A ganância, a inveja e a relação crescente com os nazistas começam a transformar gradualmente Mercier, tornando-o um vilão que controla tanto Haffmann quanto Blanche.

A humanidade e complexidade dos personagens são notáveis. Não há heróis ou vilões caricatos; há seres humanos em busca de felicidade e realização. Mercier, corrompido por ambições, representa a fragilidade humana diante da ganância. Seus sentimentos condenáveis são genuinamente humanos, destacando a complexidade dos seres humanos em suas ações e emoções.

Filme: O Destino de Haffmann

Direção: Fred Cavayé

Ano: 2021

Gênero: Drama

Nota: 10/10