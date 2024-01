O romance que vai fazer os apaixonados por livros chorarem até secar a alma acaba de chegar à Netflix

Inspirado no best-seller de Jenny B. Jones “There You’ll Find Me”, “Quando Encontrei Você” é romance dirigido e adaptado para as telas por Brian Baugh. O enredo gira em torno de Finley Sinclair (Rose Reid), uma jovem violinista que está viajando para a Irlanda para um intercâmbio. O intuito é que ela se prepare musicalmente para refazer um teste no qual reprovou em Nova York. No avião ela conhece Beckett Rush (Jedidiah Goodacre), um astro adolescente do cinema. Por coincidência, eles se hospedam no mesmo Airbnb, que pertence a uma família local bastante simpática.

Parte do intercâmbio de Finley é realizar visitas à Cathleen Sweeney (Vanessa Redgrave) em um asilo de idosos. Ela é ranzinza e amargurada e, à princípio, Finley tem dificuldades de se conectar com ela. No entanto, quando Beckett aparece para uma visita, Cathleen imediatamente o reconhece dos filmes e se entrega ao seu carisma. Beckett acaba se tornando uma ponte que ajuda Finley à se conectar com Cathleen.

No entanto, a idosa tem um passado doloroso que não ficará muito tempo sob os lençóis. Com um câncer terminal, ela deseja reatar relação com a irmã, Fiona (Nora Callaghan), com quem não conversa há muitas décadas. Fiona acredita que Cathleen roubou e se casou com seu ex-namorado, o amor de sua vida. A mágoa ficou muito tempo no caminho das duas irmãs, que nunca mais se falaram, mas Cathleen, que enviou cartas jamais correspondidas por Fiona, deseja conquistar o perdão da irmã antes de morrer.

Fiona nunca abriu as cartas que explicam os verdadeiros motivos pelo qual tudo aconteceu como aconteceu. Cathleen teve a reputação manchada por toda a cidade, que a considera uma ladra de namorados. Mas há verdades escondidas que precisam ser trazidas à luz antes que seja tarde demais. Então, Cathleen conta com a ajuda de Finley para se retratar e trazer verdades escondidas no passado.

Enquanto isso, um romance se desenrola entre Finley e Beckett, mas as coisas são um pouco mais complicadas do que deveriam. Beckett está na Irlanda para as gravações de um filme com uma namorada de adolescência, Taylor (Katherine McNamara). Eles vivem um relacionamento de fachada porque faz bem para o marketing dos filmes que eles contracenam juntos. Beckett sente que Taylor conhece todos os seus conflitos internos, já que suas histórias de vida são bastante parecidas. Além disso, alimentar esse namoro de aparências faz bem para toda a equipe de produção dos filmes, que sobrevivem e mantém suas famílias por causa disso.

Mas a nova paixão por Finley faz com que uma perseguição de paparazzi revele a verdade. A relação de mentira com Taylor está em risco, assim como o romance verdadeiro com Finley. Beckett terá de escolher o que realmente é importante para sua vida.

Este filme adolescente recheado de dilemas e melodramas tem uma trama bastante clichê, previsível e básica. Não há nada de surpreendente na história, mas o filme é agradável. A atuação sempre verdadeira e talentosa de Vanessa Redgrave é a cereja do bolo e, na verdade, sua subtrama se torna mais interessante que a trama central. A verdade é que queremos saber muito mais sobre ela, seu passado e sua história com a irmã do que sobre o romance problemático de Finley e Beckett.

“Quando Encontrei Você”, que está na Netflix, parece muito mais um filme sobre o encontro entre Finley e Cathleen do que entre Finley e Beckett, porque Cathleen adiciona muito mais conflitos à trama da protagonista e a faz mudar seu percurso de vida, aprendendo lições valiosas sobre amizade, perdão e bondade.

Filme: Quando Encontrei Você

Direção: Brian Baugh

Ano: 2020

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10