Romance baseado em best-seller, na Netflix, é programa perfeito para corações apaixonados

Autodescobertas exigem muito mais que persistência, e a depender da extensão do trauma toda medida de fé que se consiga reunir ao longo de uma vida talvez não seja o bastante. A sensibilidade dos artistas, entretanto, parece estar sempre alguns tons além do que capta a vã filosofia dos simples mortais.

Indivíduos dotados de um talento único para a imensa maioria dos outros seres humanos, escritores, poetas, pintores e, em especial, músicos certamente vivem numa outra dimensão, revestidos do halo de ouro que os protege, impedindo que se conspurquem com a imundície do homem vulgar, ainda que sua razão de estar no mundo seja conferir o alento possível para esse homem.

“Quando Encontrei Você”, que está na Netflix, o registro de um amor sereno que se apresenta diante de circunstâncias um tanto tumultuosas, embora controladas, se socorre de todos os chavões que esses enredos costumam ostentar. Mesmo assim, o diretor Brian Baugh aproveita ao máximo o vigor do elenco a fim de vencer expectativas, chegando a tornar arriscada qualquer previsão de qual será, de fato, o caminho que seus personagens irão seguir.

Inspirado em “There You’ll Find Me”, romance cristão para jovens adultos de Jenny B. Jones publicado em 2011, o roteiro de Baugh, escrito com a colaboração da própria autora, explora o turbilhão de sentimentos que podem assaltar alguém que vai se identificando aos poucos com sua natureza.

Finley Sinclair está num momento da vida em que as dificuldades começam a despontar por todos os lados. Ela tenta uma vaga na renomada Escola de Música deManhattan, em Nova York, mas sua interpretação de “Concerto para Violino”, de Beethoven, apesar de tecnicamente perfeita, está meio engessada. Ela digere o baque com método, como faz sempre, e quatro meses depois resolve participar de audições e oficinas de aprimoramento musical em Dublin, na Irlanda, onde o irmão, falecido há algum tempo, estudou.

O diretor contrabalança a melancolia da introdução com o encontro bastante afetuoso de Finley e a família que a irá hospedar, prova de fogo da qual Rose Reidescapa ilesa, mostrando total domínio de cena e capacidade de absorver as muitas nuanças de sua mocinha, uma criatura atormentada, mas esperta o suficiente para notar que o ambiente é-lhe agora mais favorável.

Seus anfitriões, Sean e Nora Callaghan, o casal irritantemente feliz vivido por FionaBell e Ciaran McMahon, também tem por hóspede Beckett Rush, astro de uma das inúmeras franquias de cavaleiros medievais, princesas e dragões de que os pós-adolescentes gostam tanto.

Beckett chegara à Irlanda no mesmo voo em que estivera Finley, e os dois até partilharam do mesmo assento, porque uma poltrona da primeira classe restou desocupada. Baugh elabora essas coincidências artificiosas de modo a torná-las o menos fantásticas possível, agora distribuindo a responsabilidade do carisma com Jedidiah Goodacre. Esse é um bom gancho para incluir Vanessa Redgrave na pele de Cathleen Sweeney, a amargurada moradora de um asilo local, padecendo da memória de um amor infeliz que devastou também a vida da irmã. O que acaba servindo de valiosa lição à protagonista.

Filme: Quando Encontrei Você

Direção: Brian Baugh

Ano: 2021

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10