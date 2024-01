Um dos maiores clássicos do terror da história do cinema está no Prime Video

“Suspiria”, de Dario Argento, que está no Prime Video, é uma viagem fantástica pelo cinema autoral e intenso, repleta de detalhes e características específicas do autor, que transformam a obra em um terror essencial para os cinéfilos.

Dario Argento é um dos principais diretores do gênero “Giallo”, um gênero literário e cinematográfico que pode ser classificado como um subgênero do terror. O estilo esteve em voga entre os anos 1960 e 1980 e caracteriza-se por filmes que narram histórias de assassinos em série que matam brutalmente suas vítimas, enquanto um protagonista tenta desvendar o autor dos crimes.

A trama de “Suspiria” inicia-se quando a americana Suzy Bannion (Jessica Harper), recém-chegada à Alemanha para estudar balé em uma das escolas mais conceituadas do país, na cidade de Friburgo, começa a se deparar com uma série de acontecimentos estranhos, que a deixam cada vez mais assustada e angustiada.

No início do filme, uma das alunas da escola foge e é assassinada misteriosamente. Pouco tempo depois, Suzy passa mal e desmaia durante um ensaio de balé. A partir desse momento, Suzy e sua vizinha de quarto, Sara (Stefania Casini), decidem investigar a causa de tantos acontecimentos suspeitos.

A história se desenvolve, e as personagens parecem estar cada vez mais próximas de desvendar o autor dos crimes, mas outros personagens também começam a ser afetados pela situação. É o caso do pianista da escola, que é assassinado pelo próprio cachorro, e de Sara, que é perseguida pelo assassino na escola e acaba sendo morta por ele.

Os assassinatos brutais e grotescos, as cores vívidas e chamativas, as cenas angustiantes com o uso de animais, como a cena das larvas, do morcego e do cachorro, refletem o estilo único de Argento, que nos provoca com escolhas autênticas e uma condução da história que instiga cada vez mais o espectador. O roteiro não é o que mais chama a atenção, mas sim o primoroso uso dos artifícios cinematográficos, que resulta em uma harmoniosa coesão entre narrativa, direção e técnica.

Enquanto muitos diretores se aproveitam das tecnologias avançadas e dos poderosos efeitos especiais para criarem filmes grandiosos, Argento utiliza a simplicidade para criar uma estética única e surpreendente, raramente encontrada nos principais filmes de terror atuais.

Com uma abordagem claramente modernista, o diretor faz escolhas muito interessantes, especialmente nos planos de câmera, que ora são abertos, ora são detalhados; nas cores vibrantes, principalmente o vermelho e o verde; e numa trilha sonora icônica que cresce e diminui ao longo do filme, marcando os momentos de tensão e os alívios em cada cena.

O terror de Argento mantém você na ponta da cadeira, sem desviar a atenção por nenhum segundo. Com um roteiro bem construído, personagens interessantes, atuações precisas e uma estética hipnotizante, é impossível não terminar o filme impressionado e desejando mais.

Filme: Suspiria

Direção: Dario Argento

Ano: 1977

Gêneros: Terror/Mistério

Nota: 9