Baseado em livro de memórias, drama no Prime Video vai te fazer chorar até lavar a alma

“Bares, Bolos e Amizades”, que está no Prime Video, é baseado no livro homônimo de receitas e memórias de Audrey Shulman, lançado em 2016. Uma mistura dos dois clássicos “Lado a Lado” e “O Diabo Veste Prada”, o longa-metragem dirigido por Trish Sie narra a história de uma amizade verdadeira, mas cheia de curvas pontiagudas. As amigas de infância Corinne (Odessa A’zion) e Jane (Yara Shahidi) são os completos opostos, mas se completam em suas diferenças.

Colegas de apartamento em Los Angeles, Corinne é assistente da executiva da indústria musical Benita (Bette Midler), por vezes mandona e áspera, mas que por dentro esconde um bom coração. Jane faz a entrega das correspondências no edifício comercial, estuda incansavelmente para entrar na faculdade de Direito e encontra tempo, entre suas obrigações, para deliciosas receitas experimentais de bolo. Ela tem uma quedinha pelo estagiário de um escritório de advocacia, Owen (Rish Shah), mas arma um plano com Corinne de fazer um bolo por semana para levarem para a balada e oferecerem para as pessoas. O objetivo é que isso a aproxime de rapazes bonitos e, consequentemente, a ajude a encontrar um namorado.

No entanto, a tradição semanal se torna mais um evento que cria memórias entre amigas que um imã masculino. Até porque, não muito tempo depois, Corinne começa a ter tonturas, desmaios e convulsões e descobre estar com um câncer no cérebro. Então, de alguma forma, levar bolo para a balada é uma espécie de placebo que cura temporariamente, ou pelo menos faz com que Corinne esqueça sobre seu problema de saúde. Enquanto isso, Jane se torna sua cuidadora, transportando-a para o hospital, passando noites em claro cuidando de Corinne e cozinhando bolos para outros doentes.

Mas se Jane é a personagem principal, quem tem sua trajetória alterada drasticamente, é a atuação de Odessa A’zion que dá brilho para o filme. Sua personagem é tão perfeitamente imperfeita, caótica, desastrada, desorganizada e irresponsável, que dá tempero à trama. Mesmo que vivendo um câncer terminal, ela encontra humor para não deixar as pessoas ao seu redor afundarem em desespero e, consequentemente, impedindo que o filme se torne exageradamente meloso.

Em alguns momentos, a parte do bolo disputa espaço no filme com o drama. É a batalha pessoa de Corinne que afeta pessoalmente Jane, levando-a a novas considerações sobre seu futuro profissional. Ela redescobre-se a partir do medo e da iminência de ficar sozinha, sem a companhia de sua amiga de longa data. Jane é uma cuidadora natural. Enquanto Corinne é subvertida e rebelde, Jane é a filha de advogados que nunca teve coragem de se rebelar. No entanto, sem Corinne para bagunçar um pouco sua vida, ela precisa se impor e encontrar um equilíbrio.

“Bares, Bolos e Amizades” é um pouco mais melancólico e baixo astral do que eu imaginava. Esperava uma comédia feminina com algum besteirol. Algo completamente despreocupado e irreverente, mas encontrei algo um pouco diferente. Aqui temos uma história delicada de fins e recomeços, amadurecimento e autodescoberta que é emocionante e que vai te fazer derramar algumas lágrimas.

Filme: Bares, Bolos e Amizades

Direção: Trish Sie

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10