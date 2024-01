Indicado a 7 prêmios no Oscar 2024, filme da Netflix produzido por Steven Spielberg é o grande destaque do ano

Em “Maestro”, Bradley Cooper encara desafios como diretor, optando por um caminho cauteloso. A trama, típica das biografias cinematográficas de figuras icônicas e complexas, flutua entre suavizar a narrativa e intensificar as peculiaridades do personagem principal para contextualizar ou explicar suas atitudes questionáveis.

O filme retrata a vida notável de Leonard Bernstein (1918-1990), um maestro que conseguiu uma proeminência notável na cultura popular, principalmente através do cinema. Bernstein não só se destacou em sua arte, mas também se tornou uma celebridade, comparável aos galãs de Hollywood da época.

O filme explora detalhes de sua vida pessoal, incluindo seu casamento em 1951 com a atriz costarriquenha Felicia Montealegre (1922-1978). O roteiro, coescrito por Cooper e Josh Singer, ganhador do Oscar por “Spotlight: Segredos Revelados”, captura com precisão a dinâmica complexa da vida do maestro.

Bradley Cooper, como diretor, navega pelos altos e baixos da vida privada e da carreira de Bernstein durante quatro décadas. A atenção aos detalhes, como os figurinos de Mark Bridges e a fotografia de Matthew Libatique, enriquece a narrativa. A primeira cena apresenta Cooper, irreconhecível, como Bernstein, iniciando uma viagem ao passado do maestro. A história se desdobra, retratando um jovem Bernstein recebendo uma chamada inesperada e substituindo o maestro Bruno Walter (1876-1962) no Carnegie Hall, um momento crucial em sua carreira.

O filme segue Bernstein enquanto ele expande sua influência no mundo da música clássica, culminando em sua memorável interpretação da Sinfonia nº 2 “Ressurreição” de Mahler, em 1973. Paralelamente, a história se entrelaça com a de Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan, que retrata com delicadeza a esposa tolerante dos casos extraconjugais de Bernstein.

Cooper evita mergulhar em teorias conspiratórias sobre o casamento de Bernstein e Montealegre, focando nos momentos de tensão e arrependimento durante a composição de “Amor, Sublime Amor”. Mulligan e Cooper, como Felicia e Leonard, respectivamente, brilham especialmente nas cenas que retratam a complexidade de seu relacionamento.

O filme ignora controvérsias menores, como críticas à caracterização de Cooper, graças ao apoio dos filhos de Leonard e Felicia. A representação do final da vida de Felicia, acometida por câncer de pulmão, é tratada com respeito e sensibilidade. A história de amor entre Leonard Bernstein e Felicia Montealegre é um ponto forte do filme, destacando-se em um cenário onde o sucesso muitas vezes parece instantâneo e a indústria da música é cada vez mais comercial.

“Maestro” é um tributo à singularidade de Bernstein e à personalidade única de Felicia, oferecendo um olhar intimista sobre suas vidas e seu amor, num mundo cada vez mais focado no sucesso instantâneo e na superficialidade.

Filme: Maestro

Direção: Bradley Cooper

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Musical/Romance

Nota: 9/10