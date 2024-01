O filme de 1,5 bilhão de dólares está na Netflix e você pode ainda não ter assistido

A inevitável nostalgia pelos clássicos do cinema parece uma constante, desafiando o fluxo constante de novidades cinematográficas. Nesse contexto, surge “Top Gun: Maverick”, um ressurgimento notável de uma história icônica. Com um orçamento de 170 milhões de dólares e mais de três anos de produção, o filme é um exemplo de como revitalizar um legado sem perder sua essência. Sob a direção de Joseph Kosinski, a sequência, similar ao original de Tony Scott, exibe uma mescla de habilidades tanto em frente quanto atrás das câmeras.

Tom Cruise retorna como Pete Mitchell, um personagem tão carismático quanto seu Ethan Hunt em “Missão Impossível”, evidenciando sua versatilidade como ator. Em “Maverick”, Cruise, desafiando a idade, continua a empolgar nas cenas aéreas e em terra, cativando a audiência de maneira única. O roteiro, uma colaboração de Jim Cash, Peter Craig e Jack Epps Jr., reintroduz Mitchell, agora encarando um desafio sem precedentes como piloto de um F/A-18. A trama se aprofunda quando Mitchell, após um feito ousado, é relegado a instrutor na prestigiada escola Top Gun, destinada aos mais talentosos pilotos.

A narrativa se desenrola com uma introdução detalhada de Maverick, antes de levá-lo ao ambiente familiar, porém desafiador, da escola Top Gun. O reencontro com Penny Benjamin, interpretada por Jennifer Connelly, traz nuances românticas à história. A presença feminina, assim como no filme original, é marcante e significativa.

No papel de instrutor, Cruise interage habilmente com os novos talentos, incluindo Rooster, filho de Goose, personagem do primeiro filme. Essa relação entre Maverick e Rooster, interpretado com maestria por Miles Teller, adiciona uma camada emocional à história, resgatando memórias do público e homenageando o passado. A dinâmica entre os personagens veteranos e novatos, ao longo dos 130 minutos de filme, afasta-se dos clichês dos anos 1980, como a famosa cena do vôlei na praia, optando por uma abordagem mais madura e relevante.

“Top Gun: Maverick” se destaca não apenas como uma sequência, mas como uma obra que honra seu predecessor enquanto trilha seu próprio caminho, evidenciando a habilidade do cinema em reimaginar clássicos para novas gerações.

Filme: Top Gun: Maverick

Direção: Joseph Kosinski

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10