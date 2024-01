Baseado em livro de memórias de jornalista norte-americana, filme com Margot Robbie está na Netflix

Baseado no livro de memórias da repórter Kim Barker, intitulado de “The Taliban Shuffle”, o longa-metragem “Uma Repórter em Apuros” traça um olhar satírico sobre a empreitada de Kim, jornalista do Chicago Tribune, como repórter de guerra em Cabul, no Afeganistão, de 2004 até 2006. O filme acompanha anos de trabalho dela enquanto atuou como correspondente no Oriente Médio.

Dirigido por Glenn Ficarra e John Requa e adaptado para as telas por Robert Carlock, a produção tem Tina Fey como protagonista. E ela consegue transmitir com muita naturalidade a presença atrapalhada de Kim em um local que nitidamente não é seu habitat natural. Designada a passar três meses no país, Kim deixa para trás seu namorado, Chris (Josh Charles), com quem tenta manter um relacionamento a distância, mas sem muito sucesso.

Auxiliada pelo tradutor Fahim (Christopher Abbott) e o coronel Hollanek (Billy Bob Thornton), ela se torna amiga da brilhante repórter Tanya Vanderpoel (Margot Robbie) e desenvolve um romance com o fotojornalista escocês Iain (Martin Freeman). Enquanto tenta se encaixar nesse ambiente machista e hostil, Kim presencia situações absurdas que descrevem quão alheios os estrangeiros estão da verdadeira realidade de Cabul, embora essa realidade, neste filme, seja apenas um borrão, não uma representação nítida.

Ela é instalada em um dormitório onde ficam outros inúmeros repórteres de outros países e o mundo deles parece completamente dividido da verdadeira Cabul. Ao longo dos anos e das situações arriscadas que experimenta no Afeganistão, Kim vê o interesse da emissora em colocá-la no telejornal encolher assim como o interesse do público norte-americano com notícias da guerra. Algumas situações extremamente sérias são ridicularizadas, mas “Uma Repórter em Apuros” não é do tipo de comédia que te faz rir alto. Apenas alguns sorrisos dispersos. Além disso, a equipe de produção não se preocupou em usar atores muçulmanos para os respectivos papeis. Ao invés disso, pegaram atores norte-americanos com ascendência latina, como foi o caso de Alfred Molina e Christopher Abbott, que embora sejam atores fantásticos, usam maquiagens e barbas falsas para parecerem naturais.

O longa-metragem também não foi filmado no Afeganistão, mas no Novo México, no Arizona. Para parecer mais realista, os editores alternaram filmagens com cenas reais de reportagens. Enquanto explora a complexidade da profissão, apresentando alguns dos desafios vivenciados por repórteres, como a busca por fontes, a ética profissional, pautas de interesse público e adaptação a todo tipo de situação, mas, principalmente a presença de uma profissional feminina em um ambiente dominado por homens, mostrando a perspectiva das mulheres e os desafios experimentados. O longa-metragem também mostra quão nociva e oportunista é a presença militar norte-americana em países do Oriente Médio. O filme, ainda, foi uma oportunidade para Tina Fey de mostrar seu lado mais dramático, já que estamos acostumados a vê-la, quase sempre, interpretando papeis exclusivamente cômicos.

Filme: Uma Repórter em Apuros

Direção: Glenn Ficarra e John Requa

Ano: 2016

Gênero: Comédia/Drama/Guerra/Biografia

Nota: 8/10