Filme eletrizante da Netflix é o mais assistido da atualidade em 80 países

O filme “60 Minutos”, dirigido pelo alemão Oliver Kienle, apresenta uma abordagem única sobre a luta constante contra o tempo. Este tema, bastante explorado no cinema, ganha novos contornos na mão de Kienle, que evita repetir fórmulas desgastadas e oferece uma narrativa criativa. A obra, que lembra clássicos como “Fuga de Nova York” e “De Volta para o Futuro”, se diferencia ao evitar a armadilha de simplesmente emular esses sucessos, trazendo frescor ao gênero.

Central para a trama está Octavio Bergmann, interpretado por Emilio Sakraya, um lutador de MMA em ascensão enfrentando um momento decisivo tanto na carreira quanto na vida pessoal. Preparando-se para uma luta importante que pode salvar financeiramente a academia onde treina, Bergmann se vê dividido entre suas responsabilidades profissionais e a promessa feita à sua filha, Leonie, de estar presente em sua festa de aniversário.

O filme habilmente entrelaça a tensão crescente em torno do evento de MMA com a urgência de Bergmann em cumprir sua promessa à filha. Este conflito é intensificado pelas pressões de sua ex-esposa, Mina, interpretada por Livia Matthes, e as exigências dos patrocinadores e investidores. A narrativa se aprofunda ao explorar o dilema do protagonista, que luta para equilibrar seus compromissos profissionais e pessoais.

Conforme o filme avança, Bergmann enfrenta desafios cada vez mais complexos. Ele navega por uma série de obstáculos, incluindo cenas de ação intensas e confrontos com adversários que antes eram aliados. Kienle e o co-roteirista Philip Koch conseguem manter a narrativa envolvente e dinâmica, equilibrando habilmente as cenas de ação com momentos mais íntimos e pessoais.

“60 Minutos” se destaca por sua habilidade em retratar uma história de ação com profundidade emocional, apresentando um personagem principal cujas escolhas e dilemas ressoam com o público. A direção de Kienle é segura e inventiva, evitando cair em clichês e oferecendo um olhar refrescante sobre um tema familiar. A performance de Sakraya, reminiscente de grandes nomes do gênero de ação, adiciona camadas à obra, contribuindo para um final emocionante e memorável.

Filme: 60 Minutos

Direção: Oliver Kienle

Ano: 2024

Gênero: Ação/Aventura/Drama

Nota: 9/10