O lindíssimo drama argentino no Star+ que fez as pessoas caírem aos prantos nos cinemas

“O Último Traje” é um drama argentino belíssimo de direção é de Pedro Solarz. Esse foi seu segundo longa-metragem, precedido por “Juntos para Sempre” . O elenco conta com Miguel Angel Solá, que interpreta o judeu Abraham Burszteinm, um idoso de 88 anos que decide sair da Argentina, depois que seus filhos decidem que ele precisa amputar uma de suas pernas que está doente, vendem a casa dele, ficam com o dinheiro e querem interná-lo em uma casa de repouso.

O filme foi filmado em quatro países. Quando Abraham foge da Argentina, ele também passa por Madri, Alemanha e Polônia. Nascido em Varsóvia, na Polônia, o protagonista viu sua família ser levada para campos de concentrações e nunca mais os reencontrou. Ele próprio sobreviveu a Auschwitz e foi salvo por um amigo. Após sete décadas sem vê-lo, Abraham retorna à sua terra natal para reencontrar o homem que o salvou para devolver um terno.

O enredo é uma tragicomédia. Trata do sensível tema do Holocausto com tristeza, mas também com um humor bastante gentil, que adoça a história e aquece nosso coração. O roteiro do filme foi inspirado na vida do avô de Pedro Solarz, que contou em uma entrevista que o patriarca, assim como o personagem Abraham, odiava a Polônia e os poloneses, por ter experimentado naquele país um trauma do qual sequer era capaz de falar. Uma ferida na família que não podia ser tocada porque causava imensa dor.

Como o ator Miguel Solá é muito mais jovem que a personagem, que tem 88 anos, ele teve que passar por uma caracterização diária antes de gravar. Eram cerca de duas horas por dia na cadeira de maquiagem. O diretor contou que essa maquiagem e a peruca que ele tinha de usar eram bastante incômodas. Além de uma caracterização física, Solá também mudou sua voz para interpretar o personagem.

Durante a ‘fuga’ de Abraham, ele conhece pessoas e faz amigos que o ajudam em sua jornada. Ele passa por alguns problemas que proporcionam o alívio cômico à história, mas chega ao seu destino graças aos bons seres humanos com que cruza no caminho. Entre ele e essas pessoas, há troca de experiências de vida, conselho, lições aprendidas. É uma história muito bonita. Um filme simples e acolhedor. Não tem aquele drama pesado que costumamos acompanhar em filmes que tratam do Holocausto. O tema pesado é pesado e precisa de um certo cuidado. Mas nesse filme, a comédia não vem pra ridicularizar a história ou satirizar personagens. Pelo contrário, vem para acariciar, para consolar e acolher a dor daqueles que atravessaram esse período trágico da humanidade.

Disponíve no Star+, o longa-metragem prova que há muita qualidade e entretenimento espalhado e, às vezes, escondido pelos diversos streamings, não apenas no maior dos concorrentes. Aclamado pela crítica, o filme foi premiado como favorito da audiência no Festival de Cinema de Miami e deu, para Miguel Ángel Solá, o prêmio de melhor ator no Festival Internacional de Cinema de Seattle. Uma verdadeira obra-prima desconhecida e subestimada, este filme é um tesouro para ser guardado no coração.

Filme: O Último Traje

Direção: Pedro Solarz

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 9/10