Respire fundo antes de assistir ao novo filme de ação da Netflix, porque ele vai te fazer perder o ar

Há algumas décadas atrás, não se era discutida a presença masculina na criação dos filhos. Desde que o homem provesse, seus deveres paternais estavam em dias. Hoje, a participação dos pais na criação das crianças é tão importante, que os homens também conquistaram direito à licença paternidade quando seus filhos nascem. O abandono por parte dos pais e a negligência na parentalização ainda é grande, também há muitos pais de selfie espalhados por aí, que fingem ser dedicados, presentes e amorosos nas redes sociais, mas que na vida real cumprem muito pouco de seu papel. Mas aos pouquinhos, e com passos de formiga, esse cenário vem se invertendo e cada vez mais homens querem estar presentes nas vidas dos filhos e atuar ativamente nos cuidados domésticos e educação das crianças.

O cinema para machões quase nunca abordava temas de parentalidade. Com as transformações do mundo, o entretenimento tem se adaptado para trazer temas como este para o universo masculino e para os filmes de ação, games, canais e páginas nas redes sociais voltadas para homens. E isso é bem legal. Em “60 Minutos”, thriller de ação dirigido por Oliver Kienle e coescrito por ele e Philip Koch, o herói, o lutador de MMA Octavio Bergmann (Emilio Sakraya), se mete em apuros quando desiste de uma luta para encontrar sua filha, Leonie, no dia do aniversário dela.

O filme começa com Octavio se preparando para entrar no ringue. Até que recebe a ligação de Mina (Livia Matthes), mãe de sua filha, perguntando que horas ele chegará para comemorar o aniversário de sete anos com a menina. Octavio fala da luta e explica que chegará às 19h. No entanto, o horário combinado era às 17h. Octavio tem um longo histórico de atrasos e não comparecimentos para ver Leonie, o que tem partido o coraçãozinho da pobre garota sucessivas vezes. Cansada de ver a filha sofrer pela negligência do pai, Mina ameaça pedir guarda exclusiva da criança e proibir Octavio de ver Leonie. Então, ele desiste da luta e corre para encontrar a garota.

O problema é que seu agente havia combinado o duelo de MMA com uma espécie de máfia de lutas, que havia combinado um valor significativo pela disputa no ringue. Quando Octavio descumpre o combinado, um bando de gangsteres começa a perseguí-lo pela cidade para trazê-lo de volta. De repente, o lutador está até mesmo contra a polícia em uma perseguição inebriante pelas ruas. A situação fica cada vez mais tensa, perigosa e drástica, levando Octavio às últimas consequências.

Com uma estética obscura e com neons, uma dinâmica frenética e andamento acelerado, “60 Minutos” tenta fazer algo parecido com o que os irmãos Ben e Josh Safdie têm realizado no cinema. No entanto, sem o mesmo excesso de diálogos e com um roteiro muito mais incipiente. Bom para entretenimento, enxuto e fácil de acompanhar, o filme de ação de origem alemã é uma ótima alternativa para passar tempo e divertir, claro, com muita violência e tensão.

Filme: 60 Minutos

Direção: Oliver Kienle

Ano: 2024

Gênero: Ação/Aventura/Drama

Nota: 8/10