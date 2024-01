Ganhador de 4 Oscars, obra-prima com Leonardo DiCaprio, no Prime Video, é um dos melhores filmes do século

Eu não me recordo se Martin Scorsese já fez um filme ruim em toda sua carreira (bastante prolífica, inclusive), mas “Os Infiltrados” é, definitivamente, um de seus melhores filmes. Pelo menos, na minha opinião. Escrito por William Monahan, o enredo foi inspirado no longa-metragem honconguês de Alan Mak e Felix Chong, “Infernal Affairs”, dirigido em uma colaboração de Mak com Andrew Lau, e lançado em 2002. O mobster de Scorsese saiu nos cinemas em 2006 e lhe rendeu cinco indicações ao Oscar. Destas, quatro foram vencedoras: melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor filme. Nesta última categoria, de acordo com Scorsese, foi uma surpresa, já que “Os Infiltrados” não é o perfil para vencer na Academia.

Scorsese tem razão. A Academia prefere laurear filmes biográficos ou comoventes, com histórias doces e inspiradoras. Recheado de violência e palavrões, “Os Infiltrados” foi mesmo uma exceção. E quando se assiste este filme, entendemos os motivos. Tudo aqui é brilhante.

O enredo acompanha o policial Billy (Leonardo DiCaprio), que se infiltra em uma gangue de irlandeses no sul de Boston. Ele ganha a confiança do chefão Frank Costello (Jack Nicholson), depois de passar um tempo na cadeia e se meter em confusões com drogas. Claro, tudo armado. Enquanto isso, um representante de Costello, Colin Sullivan (Matt Damon), também se infiltra na polícia. Ele viveu toda sua vida exemplarmente e foi posicionado como um cidadão de bem para este momento. Billy e Colin sabem da existência um do outro e passam o filme inteiro tentando descobrir suas identidades.

Além de estarem conectados por ambos exercerem funções de infiltrados, Billy e Colin se envolvem romanticamente com a mesma mulher, Madolyn (Vera Farmiga), uma psiquiatra que trabalha para a polícia e não tem ideia da vida dupla que os dois levam.

Scorsese mistura suspense, ação e drama com elementos cômicos e nos conduz de forma firme e confiante a um final surpreendente e excitante. Com um elenco que ainda conta com Alec Baldwin, Martin Sheen, Mark Wahlberg, Anthony Anderson, Kevin Corrigan, Ray Winstone e James Badge Dale é impossível esperar atuações que sejam menos que incríveis. Justamente por haver tantas estrelas brilhando neste filme, houve confusão por parte da Warner em decidir quais deles promover para a disputa ao Oscar. Como DiCaprio acabou indicado por “Diamante de Sangue” na categoria de melhor ator, não quis ser promovido por “Os Infiltrados” na categoria de ator coadjuvante para não prejudicar os colegas de elenco, que também poderiam ser indicados. Assim, nenhum ator do filme foi indicado a nada.

O longa de Scorsese tem violência explícita, linguagem pesada e conteúdo totalmente impróprio para menores de idade. Cenas de brigas e espancamentos são muito realistas e podem incomodar quem for mais sensível a este tipo de material. Com uma narrativa extremamente intricada e bem escrita, as atuações de Jack Nicholson e Leonardo DiCaprio são impressionantes e se sustentam com ainda mais força graças aos seus colegas de elenco.

Filme: Os Infiltrados

Direção: Martin Scorsese

Ano: 2006

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 10