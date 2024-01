Filme que superou as bilheterias de ‘Guardiões da Galáxia’ e ‘Oppenheimer’ em sua semana de estreia está na Netflix

No século III a.C., a região noroeste da atual China, sob o comando do reino de Qin, emergia como uma potência em meio a conflitos e conquistas. Esta era remota, distante quase três mil anos da nossa, presenciou o reino de Qin evoluir de um estado nascente, em 777 a.C., para um império poderoso, culminando na unificação da China em 221 a.C. Esta transformação histórica serve de pano de fundo para o filme “Kingdom 3: A Chama do Destino”, inspirado na aclamada série de mangá de Yasuhisa Hara.

A trama do filme, dirigida por Shinsuke Sato, desdobra-se em uma narrativa épica que entrelaça ficção e realidade histórica. Lin Xin, personagem central da história, é um escravo levado para o reino de Qin e luta incansavelmente pela liberdade. A obra estabelece uma analogia com a resistência japonesa contra invasores, traçando paralelos com eventos como a Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) e a Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937-1945), embora com uma liberdade criativa que permite inserções fantásticas.

O roteiro, coescrito por Yasuhisa Hara e Tsutomu Kuroiwa, revisita momentos de “Kingdom 2: Far and Away” (2022), focando na jornada de Lin Xin desde a infância até se tornar um líder militar lendário. O filme explora a relação complexa e evolutiva entre Lin Xin e Wang Qi, o anti-herói interpretado por Takao Osawa, formando o cerne emocional da história.

Em “A Chama do Destino”, Kento Yamazaki interpreta Lin Xin adulto, liderando um grupo de soldados e mercenários contra os temidos “Mil Comandantes de Qin”. O filme atinge seu clímax com a representação da Batalha de Dakan, um confronto crucial na Campanha Keiou, em 244 a.C. A história também aborda a unificação da China, vista como a realização de um sonho antigo, especialmente com a fundação do Estado de Zhao, uma consequência do Período dos Reinos Combatentes.

Yamazaki dá vida a um personagem que encarna o espírito de vingança e resiliência de um povo oprimido, culminando em uma figura mítica na história asiática. A narrativa de “A Chama do Destino” oferece uma viagem fascinante pela história, entremeada com ação e drama, e explora temas de liberdade, honra e a complexidade dos conflitos humanos.

Filme: Kingdom 3: A Chama do Destino

Direção: Shinsuke Sato

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Guerra

Nota: 8/10