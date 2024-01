O filme mais subestimado da Netflix: vale cada milissegundo do seu tempo

A indústria cinematográfica da Espanha, conhecida por suas contribuições inovadoras e expressivas ao mundo do cinema, apresenta mais um exemplo brilhante de seu talento com o filme “Abaixo de Zero” (2021), dirigido por Lluís Quílez. Este thriller de suspense, entrelaçado com nuances dramáticas, reflete a habilidade única dos cineastas espanhóis em criar narrativas envolventes e complexas.

Situado na gélida noite de Cuenca, no nordeste espanhol, o filme acompanha a jornada de Martín, interpretado com maestria por Javier Gutiérrez, em seu primeiro dia de trabalho. Sua tarefa parece simples: transportar sete detentos de alta periculosidade de uma penitenciária a outra. Acompanhado por Montesinos, vivido por Isak Férriz, cuja postura descompromissada e transgressora contrasta fortemente com a integridade de Martín, o filme estabelece imediatamente um jogo de oposições que se desenrolará de maneiras surpreendentes.

A narrativa ganha intensidade à medida que o ônibus avança por uma estrada tomada por nevoeiro, levando os personagens a um destino incerto. Cada preso, desde o calculista Ramis, interpretado pelo talentoso Luis Callejo, até os outros detentos, cada um com suas histórias e crimes, adiciona camadas de complexidade à trama. O que começa como uma missão rotineira logo se transforma em uma espiral de eventos imprevisíveis.

O filme se destaca por sua habilidade em construir suspense, especialmente quando um elemento disruptivo entra em cena: Miguel, um personagem interpretado por Karra Elejalde, cuja busca por vingança pessoal adiciona uma nova dimensão à história. Essa reviravolta traz à mente a tensão palpável de filmes como “A Qualquer Custo” (2016), mas com um sabor distintamente espanhol.

O desempenho dos atores é um ponto alto de “Abaixo de Zero”. Javier Gutiérrez e Karra Elejalde, ambos com históricos impressionantes em diferentes gêneros cinematográficos, mostram aqui uma versatilidade e profundidade emocional que enriquecem seus personagens. Patrick Criado, igualmente, deixa sua marca com uma atuação notável, provando ser um talento a ser observado.

Lluís Quílez, com este filme, não apenas homenageia o estilo dramático de Pedro Almodóvar, mas também adiciona sua própria assinatura ao gênero do suspense, criando uma história que, embora comece de maneira enganosamente simples, se desdobra em uma trama repleta de tensão e reviravoltas.

“Abaixo de Zero” não apenas cumpre sua promessa como thriller, mas a supera, oferecendo um final que amarra todas as pontas soltas, deixando o espectador satisfeito, mas ainda reflexivo. Este filme é uma adição valiosa ao cinema espanhol contemporâneo, reafirmando a posição da Espanha como uma potência na produção de filmes que são tão cativantes quanto provocativos.

Filme: Abaixo de Zero

Direção: Lluís Quílez

Ano: 2021

Gêneros: Suspense/Drama/Terror

Nota: 9/10