O filme mais bonito da Netflix e você não o assistiu

No emocionante filme espanhol “O Vazio de Domingo”, somos transportados para um universo onde o passado e o presente se entrelaçam em uma narrativa complexa e envolvente. O diretor Ramón Salazar habilmente nos conduz por uma jornada marcada por escolhas passadas e suas repercussões no presente, emoldurada por uma cinematografia que realça a tensão e a melancolia.

A história se desenrola em torno de Anabel, interpretada com maestria por Susi Sánchez, uma mulher que abandona sua filha Chiara, uma atuação impressionante de Bárbara Lennie, e opta por uma vida de luxo e comodidade ao lado de um rico empresário. Após três décadas, a reaparição inesperada de Chiara em um jantar de gala na mansão de Anabel desencadeia uma série de eventos que nos fazem questionar a natureza do perdão, do arrependimento e das consequências de nossas escolhas.

Chiara, com um semblante imperturbável, convida a mãe para passar dez dias em uma casa rural, localizada entre a Espanha e a França. A relação entre mãe e filha é carregada de tensão e ressentimento, mas também revela camadas ocultas de emoção e conexão inegável. Cada cena é um estudo meticuloso das dinâmicas familiares e dos sentimentos não expressos que fervilham sob a superfície.

As atuações são um ponto alto do filme. Lennie e Sánchez brilham em seus papéis, transmitindo um misto de força e fragilidade. A tensão entre as duas é palpável, e cada interação é carregada de significado. O roteiro explora temas complexos como abandono, culpa e a busca por redenção, sem cair no melodrama.

A direção de Salazar é perspicaz, criando uma atmosfera sombria e introspectiva. A fotografia do filme, com suas tonalidades de verde-musgo, azul-petróleo e cinza-chumbo, adiciona uma camada de profundidade visual à narrativa, ressaltando a lugubridade e o peso emocional das situações vividas pelas personagens.

“O Vazio de Domingo” também mergulha na complexidade da maternidade e nas marcas indeléveis que as relações familiares podem deixar. Anabel e Chiara são reflexos de escolhas e circunstâncias, cada uma lutando à sua maneira para lidar com as consequências de decisões passadas. O filme é uma reflexão profunda sobre a natureza humana, a capacidade de perdoar e a inevitabilidade do passado em moldar nosso presente e futuro.

Este é um filme que desafia o espectador a enfrentar questões desconfortáveis, mas essenciais, sobre a vida, as relações humanas e as cicatrizes emocionais que elas podem deixar. “O Vazio de Domingo” é uma experiência cinematográfica memorável, que permanece com o espectador muito tempo após o fim da exibição.

Filme: O Vazio de Domingo

Direção: Ramón Salazar

Ano: 2017

Gênero: Drama/Mistério

Nota: 10/10