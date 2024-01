5 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Kingdom III: As Chamas do Destino (2023), Shinsuke Sato

Divulgação / Toho Company

A trama segue Li Xin e Wang Qi em sua estreia no campo de batalha, enfrentando a invasão de Zhao. Ao mesmo tempo, revela o passado desconhecido de Ying Zheng. Duelando contra invasores e explorando mistérios do passado, a história entrelaça destinos no cenário de guerra e intriga. Enquanto Li Xin e Wang Qi lutam valentemente contra a invasão de Zhao, os segredos enterrados do passado de Ying Zheng começam a emergir. O enredo se aprofunda, destacando as complexidades das relações e as motivações por trás das ações dos personagens.