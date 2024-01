10 filmes mais assistidos do momento na Netflix no mundo

O catálogo da Netflix sem sombra de dúvidas é vasto. Toda semana há uma remessa de novas produções despencando no colo dos assinantes. Com essas novidades constantes, é impossível ficar entediando. Nesta lista, a Revista Bula explora os títulos mais queridos dos espectadores no momento, em todo o mundo. Mas só soubemos quais são os campões de audiência graças ao Flixpatrol, que acompanha por criptografia todos os números dos streamings, identificando quais os títulos com mais horas assistidas e números de espectadores.

Com base no ranking do Flixpatrol, trouxemos as produções que mais se destacam neste momento na Netflix. Algumas já emplacam as primeiras posições há algumas semanas, outras chegaram a pouco tempo no ranking. O que importa é que essa lista está em constante transformação e se você quer seguir as tendências de sucesso neste streaming, não deixe de conferir.

Destaques para “Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo”, de 2023, de Zack Snyder; “O Mundo Depois de Nós”, de 2023, de Sam Esmail; “Uma Linda Mulher”, de 1990, de Gary Marshall. Os títulos estão organizados de acordo com sua posição no ranking do Flixpatrol.

Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo (2023), Zack Snyder Clay Enos / Netflix Após fazer um pouso de emergência em uma lua localizada nos confins do universo, a guerreira Kora se abriga em uma colônia pacífica de fazendeiros. Ela logo se transforma na única esperança de sobrevivência desse povo quando o tirânico regente Balisarius e seu cruel emissário, o Almirante Noble, descobrem que os agricultores venderam suas safras para os irmãos Bloodaxe, os líderes de um grupo de insurgentes caçados pelo Mundo-Mãe. Encarregados de encontrar pessoas dispostas a arriscar a vida em defesa do povo de Veldt, Kora e Gunnar, um fazendeiro bondoso e ingênuo para a realidade da guerra, viajam entre mundos para reunir um pequeno grupo de guerreiros que têm em comum uma necessidade de redenção. No entanto, esses novos revolucionários precisarão aprender a confiar uns nos outros para lutar em conjunto antes que os exércitos do Mundo-Mãe os aniquilem.

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail JoJo Whilden / Netflix As férias aspiracionais de Amanda e Clay com seus filhos adolescentes são interrompidas pela chegada de um casal de meia-idade que é dono da casa de férias e que fugiu de um apagão sem precedentes na cidade. Sem internet, televisão, rádio ou linha telefônica funcionando, eles não têm como descobrir o que está acontecendo. Enquanto estrondos sônicos estranhos quebram a paz do campo e os animais começam a migrar de maneiras incomuns, a saúde física e mental das famílias começa a se desintegrar. Os locatários são de classe alta e brancos; os proprietários são de classe alta e negros. As questões raciais entram em choque e se tornam distrações para as coisas mais alarmantes que estão acontecendo ao redor deles.

Uma Linda Mulher (1990), Gary Marshall Divulgação / Touchstone Pictures Uma prostituta chamada Vivian Ward tem um encontro casual com um rico empresário, Edward Lewis, em Beverly Hills. Edward contrata Vivian para acompanhá-lo durante sua estadia em Los Angeles. Inicialmente, eles têm uma relação comercial, mas ao longo do tempo, desenvolvem uma conexão mais profunda. Ao longo da trama, Vivian passa por uma transformação tanto em sua aparência quanto em sua autoestima, enquanto Edward começa a questionar seu estilo de vida e valores. O filme explora a ideia de que o amor pode superar as barreiras sociais e os preconceitos.

Ricky Gervais: Armageddon (2023), John L. Spencer Divulgação / Netflix Ricky Gervais gera polêmica com seu especial mais recente, explorando temas sensíveis. O comediante britânico, conhecido por seu humor ácido, aborda questões controversas, desafiando limites e provocando reflexões sobre o papel do humor na sociedade. O especial, amplamente comentado, levanta discussões sobre os limites éticos do humor, enquanto Gervais utiliza sua plataforma para questionar e entreter. Os espectadores encontrarão uma experiência que vai além do riso, provocando reflexões profundas sobre a responsabilidade do humorista e o impacto de suas palavras na sociedade. O especial destaca-se não apenas pela comédia afiada de Gervais, mas também por seu papel provocador na discussão sobre os limites do riso e da liberdade de expressão.

O Grinch (2018), Yarrow Cheney e Scott Mosier Divulgação/ Universal Pictures Grinch é um cínico rabugento, que vive uma vida solitária dentro de uma caverna tendo a companhia apenas de seu leal cachorro, Max. Com uma caverna repleta de invenções e engenhocas para suas necessidades diárias, o Grinch só vê seus vizinhos em Whoville quando fica sem comida. Todos os anos, no Natal, eles perturbam sua solidão tranquila com celebrações cada vez maiores, mais alegres e mais barulhentas. Quando os Whos declaram que vão tornar o Natal três vezes maior este ano, o Grinch percebe que só há uma maneira de ele ganhar um pouco de paz e sossego: ele deve roubar o Natal.

O Poderoso Chefinho 2: De Volta aos Negócios (2021), Tom McGrath Divulgação / DreamWorks Animation Os irmãos Templeton, Tim e Ted, cresceram e seguiram caminhos diferentes em suas vidas. Tim tornou-se um homem de família e Ted transformou-se em um empresário de sucesso, mas eles estão distantes um do outro. No entanto, um novo chefinho, com a mesma abordagem carismática e incomum de negócios, entra em cena. Ele pede a ajuda de Tim e Ted para uma missão crucial: impedir um plano diabólico que envolve a transformação das crianças em adultos más. Os irmãos, junto com outros personagens, embarcam em uma aventura para salvar o mundo e reconciliar sua própria relação. O filme combina comédia, ação e temas familiares enquanto explora a importância dos laços familiares e da infância.

Top Gun: Maverick (2022), Joseph Kosinski Divulgação / Paramount Pictures Três décadas após os acontecimentos do longa original, Maverick reassume sua posição no programa de instrução de caças da Marinha dos Estados Unidos, popularmente conhecido como Top Gun. Nesse retorno, ele se vê diante de seu próprio passado ao liderar o treinamento de uma nova geração de pilotos. Dentre esses aprendizes, está o tenente Nick “Goose” Bradshaw, filho do falecido melhor amigo de Maverick. O filme explora a complexidade dessas relações, misturando a ação intensa nos céus com as emoções e desafios pessoais do Capitão Maverick e de seus novos recrutas.

Meu Cunhado É um Vampiro (2023), Ale McHaddo Divulgação / Netflix Fernandinho, ex-jogador de futebol e atual comentarista de podcasts, vive uma vida tranquila como pai de família. No entanto, essa rotina é abruptamente alterada com a chegada inesperada de Gregório, seu cunhado inconveniente e preguiçoso. Gregório, verdadeiro sugador de energia, traz consigo uma série de situações desconfortáveis, desafiando a paz e harmonia no lar de Fernandinho. O embate entre o modo de vida organizado de Fernandinho e a presença indesejada de Gregório promete render momentos hilários e conflitos familiares no desenrolar dessa história.

The Book of Life (2014), Jorge R. Gutiérrez Divulgação / Twentieth Century Fox A trama começa com um grupo de crianças visitando um museu, onde o guia conta a história de três amigos: Manolo, Joaquín e María. Manolo é um jovem músico que enfrenta a pressão de sua família para se tornar um toureiro. Joaquín é um bravo e atlético soldado, enquanto María é uma jovem independente e inteligente. Os três amigos estão envolvidos em um triângulo amoroso, e seus destinos se entrelaçam quando os seres sobrenaturais da Terra dos Lembrados e da Terra dos Esquecidos fazem uma aposta sobre o destino de Manolo. Manolo embarca em uma jornada mágica e cheia de aventuras, enfrentando desafios para provar seu amor por María. A história é contada com uma estética única e colorida, incorporando elementos da cultura mexicana e destacando a importância de honrar os entes queridos que já se foram durante o Dia dos Mortos.