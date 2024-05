Com influências de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, filme de ação na Netflix vai fazer seu coração sair pela boca

James Bamford, conhecido por sua atuação como dublê e diretor de séries de televisão de super-heróis, mergulha em sua segunda incursão no universo dos longas-metragens com “Jade: Guerreira Solitária”. Anteriormente, Bamford dirigiu “Air Force One Down”. Curiosamente, em ambos os filmes, lançados neste mesmo ano, as protagonistas são mulheres. Em “Air Force One Down”, acompanhamos uma agente novata encarregada de proteger o presidente a bordo da aeronave oficial, ameaçada por um grupo de terroristas. Já em “Jade: Guerreira Solitária”, Bamford explora uma atmosfera reminiscente da blaxploitation dos anos setenta, embora ambientada nos dias de hoje, com influências marcantes de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez.

A produção também suscitou comparações com “Afro Samurai”, mangá japonês independente, cuja narrativa se desenrola em um Japão distópico no futuro. O protagonista, Afro, testemunha o assassinato de seu pai por um pistoleiro na infância e, ao crescer, busca vingança pelo crime. Interessante notar que, apesar de ser um mangá japonês, Afro é um personagem negro. Na abordagem de Bamford, o samurai não apenas mantém sua etnia negra, mas também assume o gênero feminino.

Apesar da protagonista Jade ser uma mulher, o filme não hesita em apresentar cenas de ultraviolência e artes marciais sem concessões. A atriz que encabeça o elenco, Shaina West, conhecida por seu envolvimento em grandes sucessos de bilheteria como “Viúva Negra” e “A Mulher Rei”, além de sua experiência prévia como dublê, realiza suas próprias acrobacias perigosas em “Jade: Guerreira Solitária”, demonstrando um desempenho magistral.

Na trama, West interpreta uma mulher de garra, cujo destino a leva a Albuquerque, no Novo México, após testemunhar o assassinato de seus pais em Londres, ao lado de seu irmão, Brandon. Os motivos por trás do crime e a subsequente adesão de Jade e Brandon a facções criminosas locais não são esclarecidos. Um trágico incidente leva Jade a jurar nunca mais empunhar uma arma de fogo, após acidentalmente matar seu próprio irmão. Quando Jade retorna para ajudar financeiramente sua cunhada, Layla (Katherine McNamarra), que está grávida de Brandon, ela enfrenta resistência, mas insiste em fazer parte da vida de sua sobrinha.

As coisas tomam um rumo perigoso quando um dispositivo de armazenamento contendo informações cruciais para o líder de uma gangue local, Tork (Mickey Rourke), cai nas mãos de Jade. A facção criminosa decide usar Layla como refém para recuperar o objeto. No entanto, o filme promete uma série de cenas intensas de luta, violência explícita e ação frenética antes que a situação seja resolvida.

James Bamford, com sua vasta experiência como dublê em mais de 150 filmes de Hollywood, demonstra seu talento na direção de sequências de ação eletrizantes. Seguindo os passos de outros profissionais da área, como Sam Hargrave, responsável pela franquia de sucesso “Resgate” da Netflix, Bamford destaca-se ao assumir o papel de diretor em seus próprios filmes, proporcionando uma experiência cinematográfica empolgante e memorável.

Filme: Jade: Guerreira Solitária

Direção: James Bamford

Ano: 2024

Gênero: Ação/Suspense

Nota: 7/10