O filme da Netflix que vai deixar seu cérebro afiado e vai te fazer se sentir como um detetive profissional

A continuação da saga de Enola Holmes, baseada na série literária de Nancy Springer, continua a explorar os temas feministas e de crítica social, enquanto nos envolve em um novo mistério intrigante. Neste segundo capítulo, encontramos Enola (Millie Bob Brown) lutando para firmar seu próprio nome como detetive, sob a sombra imponente de seu irmão, Sherlock (Henry Cavill). Seu escritório de investigação enfrenta dificuldades financeiras até que Bessie (Serrana Su-Ling Bliss) solicita sua ajuda para desvendar o desaparecimento de sua irmã, Sara (Hannah Dodd).

Enola, inicialmente hesitante, mergulha de cabeça no caso ao decifrar um enigma escondido em uma carta endereçada a Sara. Enquanto isso, Sherlock encontra-se imerso em sua própria investigação, lidando com enigmas deixados por um adversário misterioso.

A trama se desdobra em meio a questionamentos sobre a competência de Enola, inclusive por parte dela mesma. Descobrimos que o mistério do desaparecimento de Sara está entrelaçado com uma conspiração que envolve uma fábrica de fósforo, cuja produção está causando a morte de jovens mulheres trabalhadoras. Enquanto Enola desvenda os segredos por trás dessas mortes, também se envolve romanticamente com Tewkesbury (Louis Partridge), um político idealista em busca de justiça.

A narrativa, enriquecida pela perspectiva de Springer, destaca o protagonismo feminino em todas as suas formas: mulheres revolucionárias, vilãs astutas e corajosas líderes que desafiam as estruturas de poder estabelecidas. Em meio a uma trama que mistura comédia, ação, aventura, mistério, romance e política, Springer nos presenteia com uma reflexão sobre o capitalismo desenfreado e a determinação das mulheres em enfrentar os desafios que se apresentam.

Este filme, além de proporcionar entretenimento envolvente, oferece uma oportunidade para refletir sobre questões contemporâneas importantes, sem cair em panfletarismo. Enquanto nos mantém à beira de nossos assentos com sua trama envolvente, “Enola Holmes 2”, na Netflix, nos lembra do poder das mulheres e da necessidade de reconhecer suas contribuições em todos os aspectos da vida.

A produção, habilmente entrelaçada com elementos de mistério e romance, mantém o espectador envolvido em cada reviravolta da trama. Cada detalhe, cada diálogo, contribui para o enigma que Enola e seus companheiros tentam desvendar.

A abordagem de Springer nos presenteia com uma visão multifacetada das mulheres, que assumem papéis diversos e complexos na narrativa. Elas não apenas desafiam as convenções sociais, mas também questionam as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade e a injustiça. Enquanto isso, Enola surge como uma figura central, navegando habilmente entre os desafios que surgem em seu caminho.

Além disso, o filme nos convida a refletir sobre temas contemporâneos, como o capitalismo voraz e a luta por justiça e igualdade. Ao mesmo tempo, mantém uma atmosfera de entretenimento cativante, que nos mantém grudados na tela até o último minuto.

Filme: Enola Holmes 2

Ano: 2022

Direção: Harry Bradbeer

Gênero: Aventura

Nota: 8