5 estreias imperdíveis da semana na Netflix

A semana começa junto com um novo ano. É tempo de renovação e estreias são sempre bem-vindas. Por isso, nada melhor do que filmes novos no catálogo da Netflix para acompanhar a atmosfera de recomeço que toma conta da nossa vida. Que 2024 possa ser cheio de novidades e que nunca nos falta uma porção de filmes novos e antigos, que ainda não conhecemos, para preencher nossas vidas com entretenimento, diversão, aprendizados e reflexões.

Filmes são sempre excelentes companhias, porque nos trazem histórias novas e inspiradoras nas quais nos ajudam a nos reconectar com nós mesmos e com a humanidade. Visitamos novos mundos, novos idiomas e novas formas de ver a vida. Que a criatividade, a arte e a fantasia nunca nos deixem nos sentirmos sozinhos.

Para começar o ano com o pé direito, a Revista Bula selecionou alguns títulos que estreiam na Netflix nesta primeira semana de janeiro. Destaques para “A Sociedade da Neve”, de 2023, de J.A. Bayona; “Limites”, de 2018, de Shana Feste; e “Êxodo: Deuses e Reis”, 2014, de Ridley Scott. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Sociedade da Neve (2023), J.A. Bayona Divulgação / Netflix Em 1972, o Voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para transportar uma equipe de rugby para o Chile, sofre um desastre ao colidir catastroficamente em uma geleira no coração dos Andes. Apenas 29 dos 45 passageiros sobreviveram ao acidente, e ao se encontrarem em um dos ambientes mais desafiadores do mundo, foram obrigados a adotar medidas extremas para garantir a sobrevivência.

Limites (2018), Shana Feste Divulgação / Stage 6 Films Mãe solteira, Laura, acompanhada de seu desajeitado filho de 14 anos, Henry, é obrigada a levar Jack, seu pai despreocupado e traficante de maconha, atravessando o país após ele ser expulso mais uma vez de um asilo. A viagem se desvia do planejado quando Jack decide fazer algumas paradas, e Henry pede para ver seu pai irresponsável, Leonard, desestabilizando completamente a tentativa de Laura de manter sua família unida e, por fim, forçando-a a enxergar seu pai como ele realmente é.

Êxodo: Deuses e Reis (2014), Ridley Scott Divulgação / Twentieth Century Fox O épico bíblico que narra a história de Moisés, que luta ao lado de seu irmão Ramsés para defender o Egito, governado por seu pai Seti. Durante a batalha, Moisés salva a vida de Ramsés, levando-o a temer que seu irmão um dia se torne rei, conforme profetizado por um dos espiritualistas confiáveis de Seti. Pouco depois da morte de Seti, Moisés, que é judeu e não egípcio, é banido. No entanto, ele se torna líder do povo judeu e lidera uma rebelião contra os egípcios, com a ajuda de um Deus irado.

The Descendents (2011), Alexander Payne Divulgação / Fox Searchlight Pictures Matt King, advogado no Havaí, lida com desafios familiares enquanto Elizabeth, sua esposa, está em coma. A iminente venda das terras ancestrais aumenta a complexidade. Com a filha rebelde Alex retornando e a mais nova, Scottie, agindo mal, Matt navega pelo luto, dinâmicas familiares e uma decisão crucial sobre o futuro das terras, misturando questões emocionais e legais para encontrar equilíbrio em sua vida atribulada.