Adorável e inspirador, drama na Netflix é cura para seu coração partido

O estilo Hallmark de fazer filmes é caracterizado por algo tão certinho e familiar que soa cafona e até moralista. Cheio de mensagens positivas, otimistas e finais felizes, esses filmes não possuem cenas de drogas, violência, palavrões, sexo e nem nada que fuja da regra das famílias cristãs, conservadoras e tradicionais de classe média. Os personagens são brancos, heterossexuais e vivem dilemas de fé. “O Que de Verdade Importa” caminha sobre essa linha como alguém que anda sobre o meio-fio. Quase se desequilibrando e se rendendo a algo mais rebelde, mas no fim das contas, não deixa de ser um programa certinho e familiar.

Dirigido pelo filantropo Paco Arango, que doou toda as arrecadações do filme para a Instituição Paul Newman, que trata de crianças com câncer, “O Que de Verdade Importa” narra a história de Alec Bailey (Oliver Jackson-Cohen), um faz-tudo que vive em Londres e leva uma vida desregrada. Mulherengo e viciado em apostas, ele acaba atolado em dívidas e fugindo de mafiosos russos. Quando seu tio distante, Raymond Heacock (Jonathan Pryce), chega do Canadá oferecendo pagar suas dívidas em troca de que ele se mude para sua cidade de interior durante um ano, Alec está hesitante, mas depois de ser perseguido por credores, aceita a proposta.

Então ele pega um avião e atravessa o oceano com destino à América, mais precisamente em Lunenburg, na Nova Escócia. O intuito de Raymond é se certificar de dar continuidade à linhagem da família, que está prestes a extinguir. Quando Alec chega à cidade, conhece Cecilia (Camilla Luddington), uma veterinária que o apresenta a cidade. Ele, claro, não resiste à tentativa de dar em cima dela, mas Cecilia logo dá o alerta: ela é lésbica. Mas será mesmo? Ninguém está muito convencido.

Alec passa por algumas aventuras e desventuras. Ao tentar anunciar seus serviços como faz-tudo no jornal, acaba confundido com um curandeiro, atraindo pessoas da cidade em busca de soluções para seus problemas de saúde ou pessoais. Para a surpresa de Alec, coincidências ocorrem: uma menina muda começa a falar, uma mulher que não consegue convencer seu namorado a pedí-la em casamento se torna noiva e o padre Malloy ressuscita depois de sofrer um infarto e morrer por alguns minutos. Ao ser tratado como um operador de milagres, Alec acha que as pessoas estão ficando malucas e decide voltar para Londres. No entanto, seu tio reaparece contando uma antiga história de sua família.

Ao descobrir que realmente tem um dom especial para curar pessoas, Alec não se sente grato ou feliz. Pelo contrário, ele decide que voltar para sua antiga vida é o que melhor que pode fazer por si mesmo e pelos outros, afinal, não dará falsas esperanças a ninguém. No entanto, quando seus caminhos se cruzam com o de Abigail (Kaitlyn Bernard), as coisas irão mudar drasticamente.

Abigail tem um câncer terminal e, embora Alec não acredite que possa curá-la, ela o convence a passar alguns dias com ela apenas para dar esperanças aos seus pais, que já passaram por uma verdadeira odisseia entre hospitais para tentar fazê-la sobreviver à doença. A experiência fará mais milagres por Alec que por Abigail e o fará perceber o verdadeiro sentido da amizade, altruísmo e amor.

“O Que de Verdade Importa” é fofinho, levinho e adorável. Um comfort movie que não irá te decepcionar se tudo que você estiver em busca é alguns momentos de descanso e felicidade.

Filme: O Que de Verdade Importa

Direção: Paco Arango

Ano: 2016

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 8/10