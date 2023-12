Leve e bobinho, romance na Netflix é carinho na alma

Dirigido por Mary Lambert e escrito por Ally Carter e Kim Beyer-Johnson, “Um Castelo Para o Natal” é um romance acolhedor com Brooke Shields e Cary Elwes, que narra a história de Sophie (Shields), uma escritora de uma série de livros best-sellers sobre a personagem que criou, Emma Gale. Duramente criticada por fãs depois de matar o interesse amoroso de sua protagonista, ela percebe durante uma entrevista ao The Drew Barrymore Show que seu recente divórcio afetou suas escolhas para a história e o namorado de Emma foi aniquilado como demonstração inconsciente de seu próprio desejo de matar seu ex-marido.

Então, ela decide ir para Dun Dunbar, uma pequena e charmosa cidade na Irlanda, para se reconectar com sua história e ancestralidade, já que seu pai cresceu como filho do zelador de um castelo na região. As histórias romantizadas sobre a infância no palácio, sem dúvidas, inspiraram a criatividade e imaginação de Sophie em suas histórias e a ajudaram a ser bem-sucedida no universo literário.

Reconhecida por locais, que apoiam sua jornada de autoconhecimento e resgate de seu passado, Sophie descobre que o castelo onde seu pai cresceu está à venda. Ela imediatamente decide adquirir a propriedade, mas seu atual dono, Myles (Elwes), está resistente. Ele firma com ela um contrato que prevê que o comprador tem o direito de morar imediatamente no castelo. No entanto, ela deve permitir com que ele continue morando lá por 90 dias. Neste prazo, Myles pretende fazê-la desistir do negócio, até porque, apesar de seus esforços para manter o palácio, seus recursos para manutenção estão escassos. Então, ele a coloca em um quarto precário, sem aquecimento, decadente, com a parte elétrica prejudicada, vazamentos e outros problemas. Mas, para seu azar, Sophie está igualmente determinada a garantir o imóvel.

Conforme eles sabotam um ao outro, acabam se apaixonando. A narrativa é previsível e singela, mas nos poupa de eventos constrangedores e da animosidade entre os dois personagens, como esquetes, intrigas e dificuldades. Não tem aquele humor brega e forçado para criar brigas e discussões. Tudo parece leve, fácil e fluente. É como se o mundo fosse um lugar onde as coisas são quase sempre perfeitas. Se por um lado é muito fantasioso e ultrarromântico, por outro, é um alívio. Não há uma cena sequer que provoque ansiedade no espectador.

Toda estética, cenários, paisagens e visuais são charmosos, aconchegantes, elegantes e bucólicos. Além disso, a premissa de “Um Castelo Para o Natal” é boa. Um casal acima de 50 anos em um lugar digno de contos de fadas eleva a discussão sobre o amor. Afinal, sempre é possível amar de novo. O fim de um relacionamento, mesmo que você já não seja tão jovem, não significa o fim da vida ou a solidão eterna. Recomeços sempre chegam depois do fim. Novos amores necessitam apenas de um coração aberto. Novas experiências dependem da nossa disposição. Brooke Shields estrela belíssima e com a atuação afiada.

Filme: Um Castelo Para o Natal

Direção: Mary Lambert

Ano: 2021

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 8/10