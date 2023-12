4 filmes que acabaram de chegar na Netflix e são tesouros inestimáveis do cinema

Pulp Fiction (1994), Quentin Tarantino

O filme é composto por várias histórias interligadas que se desenrolam no submundo de Los Angeles. Não há uma linha do tempo linear, e as diferentes tramas são apresentadas de maneira fragmentada, mas eventualmente se conectam. Vincent Vega, um assassino profissional, é encarregado de cuidar da esposa do chefe, Mia Wallace, enquanto ele está fora. A noite deles se torna uma série de eventos inesperados e perigosos. Jules e Vincent são dois assassinos que trabalham para Marsellus Wallace. Suas conversas filosóficas enquanto conduzem negócios são marcantes no filme. Butch é um boxeador que é pago por Marsellus para perder uma luta, mas decide não seguir o plano. Ele se envolve em uma série de eventos violentos que o colocam em rota de colisão com Vincent e Jules. O filme também apresenta uma história sobre um casal que tenta assaltar uma lanchonete, mas as coisas não saem como planejado.