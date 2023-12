Doce e encantador, filme na Netflix vai deixar seu dia mais leve e feliz

O humor tem tantas variações, que ele muda, até mesmo, de país para país. As comédias britânicas não são nada parecidas com as norte-americanas. O deboche dos britânicos é muito mais seco e crítico. O tom é mais agressivo e pode ser percebido por nós, às vezes, como uma grosseria. Mas na comédia familiar “Nosso Natal na Fazenda”, a diretora e roteirista Debbie Isitt consegue transformar o humor britânico em algo bastante empolgante e mágico, sem deixar de lado as essências.

De fato, o primeiro contato com o filme assusta um pouco. A efusividade e a entonação nas vozes dos personagens são intimidadoras. Aos poucos, vamos compreendendo que é apenas uma questão cultural e que a história tem muito mais a nos acrescentar do que imaginamos. Não que “Nosso Natal na Fazenda” seja um filmaço digno de Oscar. Nada disso. Embora pareça pretensioso o bastante para querer se firmar como um clássico de Natal, com personagens muito marcantes e uma trilha bastante enfática, a comédia de Isitt vai ganhando de pouco em pouco nosso coração.

Matt Cunningham (Scott Garnham) é um executivo de marketing de uma agência em Londres que tem alguns dias para executar a apresentação perfeita para captar um cliente importante. Toda a empresa, inclusive sua chefe arrogante, conta com sua performance para conquistar a conta. Empregos dependem disso. Mas Matt está sobrecarregado. Recém-viúvo e pai solteiro de cinco crianças, ele mal encontra tempo para organizar o lanche das crianças na escola e costurar as fantasias de Natal. Ainda em luto, ele decide que neste ano não haverá decoração natalina em casa.

Quando ele recebe uma correspondência dizendo que herdou uma fazenda de seu pai ausente, decide passar uns dias no lugar para desestressar a mente e organizar sua apresentação. A “Fazenda do Visco”, como é chamada a propriedade herdada, é muito importante para a pequena comunidade da cidade onde ela está localizada. Mas Matt tem intenção de vendê-la e o entusiasmo excessivo daquele grupo o irrita tanto que convence ainda mais de que a solução é se livrar do lugar.

Mas os filhos de Matt, que passavam por problemas de comportamento em Londres, devido à perda da mãe, agora se sentem em casa na fazenda. Eles rapidamente se adaptam à comunidade e se unem a ele para tentar convencer o pai de se mudar para o campo.

“Nosso Natal na Fazenda” se esforça bastante para conquistar o público e, muitas vezes, se torna exaustivo. Matt é a única pessoa que não soa como um lunático. Todos os outros personagens são tão malucos e caricatos que beiram o surreal. No entanto, quando o filme termina, você percebe que foi uma experiência diferente, mas divertida. Ele pretende ser uma espécie de entretenimento mágico para crianças e acredito que alcança muito bem este objetivo. Talvez tenhamos nos tornado, como o protagonista Matt, cínicos e sem coração demais.

O visual do filme é bonito e romântico, nos levando a paisagens bucólicas do interior da Inglaterra que realmente alimentam nossa fantasia. No fim das contas, a moral do filme é sobre como todos precisamos de amigos e tê-los pode solucionar boa parte dos nossos problemas. Resolver as coisas sozinho é muito mais difícil. Também sobre como fazer as pazes com o passado pode mudar nossa forma de encarar nosso presente.

Filme: Nosso Natal na Fazenda

Direção: Debbie Isitt

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 8/10