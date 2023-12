Adaptado de livro de Jane Austen, romance no Prime Video é um dos filmes mais encantadores que você ainda não viu

Do diretor de “Metropolitan” e “Barcelona”, Whit Stillman, “Amor e Amizade” é um épico adaptado da novela epistolar póstuma “Lady Susan”, publicada em 1871, escrita por Jane Austen. Essa é a primeira adaptação dessa sua história, embora a autora tenha inúmeros filmes baseados em suas obras literárias. Acontece que aqui Austen usa premissas paradoxais para guiar sua narrativa. A primeira delas é muito óbvia e assunto recorrente nos textos da autora: ter dinheiro é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, não são os homens, os herdeiros das fortunas, os donos dos nomes geracionais, aqueles que assentam nas cadeiras de poder que comandam as dinâmicas sociais. São as mulheres.

Stillman tem um olhar muito menos ingênuo e romantizado de Austen e aqui ele despeja de maneira bastante astuta todo seu cinismo e travessura. Nossa heroína é lady Susan (Cate Beckinsale), uma viúva falida que, sem ter onde morar, vive como hóspede em mansões de parentes e amigos abastados. A história parte de um ponto onde sua reputação já está fragilizada após Lord Manwaring (Lochlann O’Mearáin), um ricaço casado, não resistir aos seus encantos. Mas Susan é sutil como uma pluma e se desvencilha de tudo e todos que podem se tornar espinhos em seu caminho. Tendo que se mudar temporariamente para a casa dos cunhados Charles e Catherine Vernon (Justin Edwards e Emma Greenwell), ela se aproxima do irmão da cunhada, Reginald (Xavier Samuel), um jovem charmoso e inteligente, com um pouco mais de idade que a filha rebelde de Susan, Frederica (Morfydd Clark).

Reginald fica impressionado com a beleza de Susan e logo os dois se tornam amigos, gastando longas horas de passeios enquanto conversam profundezas, opiniões e filosofias. Susan tem certeza que sua filha, Frederica, está segura no colégio interno onde estuda. Mas tudo muda quando ela recebe a notícia de que a jovem fugiu da instituição. Frederica é encontrada, mas acaba jubilada, porque o colégio não quer manchar sua reputação tendo em seu corpo discente, uma garota rebelde. Susan se ofende, afinal, apesar de não haver dinheiro, o nome de seu falecido marido ainda inspira algum respeito.

Susan quer casar Frederica com sir James Martin (Tom Bennett), um homem rico, mas meio burro e meio bobo, por quem a jovem não quer ter nada a ver. Todos os planos, manipulações e intrigas de Susan são revelados ao público por meio de suas conversas com sua confidente, uma amiga americana chamada Alicia Johnson (Chloë Sevigny).

Se por um lado, Susan manipula Reginald para que se apaixone por ela, por outro, Frederica consegue dividir as opiniões do rapaz e deixá-lo, em alguns momentos, disposto a defendê-la dos planos de sua mãe de casá-la com James Martin. Susan, no entanto, só quer que a filha tenha o futuro assegurado ao lado de um homem capaz de tudo para mantê-la feliz, realizada e confortável. Apesar de seus planos maquiavélicos de sedução ao pobre Reginald, Susan não está apaixonada e até menospreza, em conversas particulares com Alicia, os sentimentos do rapaz. Mas todos os seus planos tem finalidades e ela irá mover suas peças neste tabuleiro social de forma sempre a favorecê-la.

De maneira alguma, no entanto, Susan é uma má pessoa. Pelo contrário, ela é capaz de sacrifícios imensos para assegurar o conforto da filha. Ela é uma mulher esperta sobrevivendo a um mundo voraz e, é total mérito seu que o faça com bom humor, disposição e muito charme. Austen, mais uma vez, ironiza costumes e usa seu olhar privilegiado para costurar críticas sagazes à aristocracia e ao machismo. Em suas histórias, as mulheres são sempre protagonistas e dominam seus espaços sociais, construindo ao seu redor o mundo que desejam para elas, enquanto homens superficiais e mesquinhos, muitas vezes, não passam de meros fantoches em suas mãos.

Stillman dirige e dá um olhar elegante, sóbrio e ousado para Austen, diferente do que estamos acostumados a ver.

Filme: Amor e Amizade

Direção: Whit Stillman

Ano: 2016

Gênero: Romance / Comédia

Nota: 9/10