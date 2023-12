Último dia para assistir na Netflix: ganhador de 20 prêmios e considerado um dos melhores filmes indianos da história

No fascinante universo do cinema indiano, onde a extravagância e a sutileza caminham de mãos dadas, “Assassinato às Cegas”, de Sriram Raghavan, emerge como um thriller que desafia e encanta. Em meio a uma trama que entrelaça deficiência física, melodias enfeitiçantes, relações complicadas e uma pitada de perversão, Raghavan tece um comentário astuto sobre a natureza humana, revelando suas facetas mais hipócritas sob uma luz crua, porém, iluminadora.

Neste filme, o cotidiano transforma-se em uma plataforma para o mistério e o suspense. Simi (Tabu) e o inspetor Manohar Jawanda (Manav Vij) encontram-se enredados em um crime passional, executado com uma hesitação que beira o absurdo. O roteiro, uma colaboração de várias mentes criativas, incluindo Raghavan, Arijit Biswas, Hemanth M. Rao, Pooja Ladha Surti e Yogesh Chandekar, oscila habilmente entre drama e um humor que varia do inocente ao maliciosamente astuto.

Akash (Ayushmann Khurrana), o pianista que finge ser cego e inadvertidamente se envolve no crime, é a alma do filme. Seu dilema tragicômico, reminiscente de clássicos como Chaplin ou “O Gordo e o Magro”, e a tensão de denunciar um crime que não poderia ter “visto”, adicionam camadas de ironia e humanidade à narrativa.

Raghavan, com uma maestria narrativa, opta por deixar em aberto as motivações de Akash, focando, em vez disso, em seus esforços para expor a verdade. A entrada de Sophie (Radhika Apte), oferece um contraponto romântico necessário, trazendo compreensão e sensibilidade à angústia de Akash. Mesmo quando uma subtrama de tráfico de órgãos ameaça desviar o foco, o filme retoma seu caminho, equilibrando o absurdo com uma conclusão repleta de nuances dramáticas.

Como é típico em Bollywood, “Assassinato às Cegas” é pontuado por números musicais exuberantes que, apesar de potencialmente exasperantes para alguns, são balanceados pela fotografia sóbria de K.U. Mohanan. Sua abordagem visual, menos saturada que o usual no cinema indiano, mantém o suspense e o interesse até a última cena.

“Assassinato às Cegas” é uma prova do encanto único do cinema indiano: um espetáculo visual e narrativo que sempre reserva surpresas, seja por meio de sua história intricada, seus personagens memoráveis ou seu estilo inimitável.

Filme: Assassinato às Cegas

Diretor: Sriram Raghavan

Ano: 2018

Gêneros: Crime/Comédia

Nota: 9/10