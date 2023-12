Filme que faturou 1,5 bilhão de dólares acaba de chegar à Netflix

James Wan elevou “Velozes e Furiosos 7” a um patamar distinto, transcendendo as expectativas habituais de um filme de ação. Sua direção se vale de uma estilização singular nos enquadramentos e na edição, uma marca já vista em suas obras anteriores como “Sobrenatural” (2010), “Invocação do Mal” (2013) e “Jogos Mortais” (2004). Diferentemente destes, que lançaram franquias lucrativas, “Velozes e Furiosos 7” destaca-se por sua fluidez e organicidade, dispensando a necessidade de persuadir o público, focando naquilo que essencialmente define um filme desse gênero: ação ininterrupta e emocionante.

A sinergia entre Chris Morgan e Gary Scott Thompson no roteiro acende faíscas de originalidade, explorando novas dimensões na vida do grupo aficionado por corridas de carros. Wan responde com audácia à questão de como inovar em um enredo já familiar aos fãs da série.

A beleza dos telhados de Londres, capturada pela lente de Marc Spicer e Stephen F. Windon, adiciona uma camada estética inegável ao filme. Esse cuidado visual ajuda a suavizar a previsibilidade da trama, que se desenrola como uma saga introspectiva, convidando o público a revisitar eventos anteriores para um entendimento completo.

O antagonista Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham, busca vingança, conectando o filme ao seu predecessor através de uma intriga que envolve chantagem e mercenários. Dwayne Johnson, como o investigador do FBI Luke Hobbs, percorre a narrativa, adicionando calor humano em meio a carros potentes e sequências de ação bem coreografadas.

Michelle Rodríguez, como Letícia Ortiz, navega por sua amnésia, com carisma, adicionando uma camada de complexidade à personagem. Seu dilema moral é evidente, e sua relação com Dom (Vin Diesel) adiciona profundidade emocional à história.

O personagem de Kurt Russell, o misterioso Sr. Ninguém, introduz um elemento tecnológico intrigante com o sistema de vigilância “Olho de Deus”. A interação entre ele e Dom adiciona uma nova dimensão à narrativa, enriquecendo a trama com uma perseguição tecnológica avançada.

“Velozes e Furiosos 7” conclui com uma homenagem tocante a Paul Walker, criando um momento de reflexão melancólica e simbolismo potente. Assim, o filme não apenas entretém, mas também oferece um tributo sincero, encerrando-se com uma nota de respeito e memória ao ator falecido.

Filme: Velozes e Furiosos 7

Direção: James Wan

Ano: 2015

Gêneros: Ação/Crime

Nota: 7/10