Um dos filmes mais belos da Netflix em 2023 (e você não assistiu)

“O Último Vagão”, nos leva por um caminho introspectivo que explora a intricada relação entre a inocência da infância e as realidades amargas da sociedade. O filme, uma adaptação do livro de Angeles Donate, é uma tapeçaria visual que retrata a história de Ikal, interpretado por Kaarlo Isaac, um garoto cuja vida é marcada por constantes mudanças devido ao trabalho itinerante de seu pai, vivido por Jero Medina.

A narrativa se desenrola em uma pequena cidade empobrecida no México, onde Ikal e sua família chegam. Sua vida, até então marcada pela falta de estabilidade e educação formal, encontra um novo rumo quando a professora Georgina, interpretada por Adriana Barraza, o introduz ao mundo das letras. O cenário da escola, um vagão de trem abandonado, simboliza não apenas a precariedade do sistema educacional, mas também o refúgio contra as adversidades enfrentadas pelas crianças da comunidade.

Juan Pablo Ramírez, com sua habilidade ímpar na fotografia, captura a essência da vida rural mexicana, banhando cada cena em cores quentes que evocam a nostalgia e a vivacidade da infância. Através de suas lentes, acompanhamos Ikal e seus amigos — Valéria (Frida Sofía Cruz Salinas), Tuerto (Ikal Paredes), e Chico (Diego Montessoro) — na jornada de descobertas, aventuras ao ar livre, e a magia do circo que chega à cidade.

Contreras habilmente entrelaça os fios da realidade social com a tapeçaria da vida infantil. Ele não somente destaca a luta de Georgina contra a injustiça e a negligência social, mas também retrata o impacto profundo dessas questões nas vidas das crianças. O diretor nos convida a refletir sobre como os eventos da infância moldam nosso futuro, equilibrando a leveza dos momentos de alegria e descoberta com a gravidade dos temas sociais e políticos.

“O Último Vagão” é uma experiência cinematográfica que transcende a mera visualização. É um convite à introspecção, um estímulo para olhar para dentro de nós e reavaliar nossas perspectivas sobre a infância, educação e as desigualdades sociais. Através da jornada de Ikal, Contreras nos apresenta um espelho da sociedade, mostrando-nos a importância da empatia, da educação, e da resistência diante das adversidades. Este filme é um testemunho poderoso da habilidade do cinema em tocar corações e mentes, desafiando-nos a ver o mundo através de uma lente mais humana e compreensiva.

Filme: O Último Vagão

Direção: Ernesto Contreras

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 9/10